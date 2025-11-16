EL MUNICIPIO AVANZA CON MEJORAS EN EL PARQUE DE LOS 100 AÑOS

Rio Grande 16/11/2025.- En el transcurso de esta semana, se realizó la colocación de piso de caucho en diferentes sectores de este espacio. A raíz de ello, el Municipio recomienda que las infancias jueguen en las áreas habilitadas y solicita a las familias cuidar los espacios que están vallados.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos informa que se están realizando trabajos de mejoras en diferentes sectores del Parque, entre ellos el área donde recientemente se instaló el “Barquito Azul”.

Se trata de la colocación de piso de caucho, el cual requiere de, mínimo, 72 horas para que el secado sea óptimo y pueda ser utilizado de manera segura por las familias de la ciudad. Como los trabajos se realizaron esta semana, el sector permanecerá vallado hasta que el piso esté completamente seco.

En simultáneo, se están llevando a cabo reparaciones en otras zonas del Parque de los 100 Años donde también se colocó el piso de caucho. Estos espacios también van a estar identificados con vallas o cintas de seguridad.

Desde el Municipio de Río Grande se solicita a la comunidad acompañar los trabajos que se están desarrollando y cuidar los espacios, permitiendo que los niños sólo jueguen en las áreas habilitadas. El cuidado colectivo es fundamental ya que garantiza que las mejoras perduren y que toda la comunidad disfrute de un espacio recreativo seguro, en buenas condiciones y accesible.