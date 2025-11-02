EL MUNICIPIO AVANZA CON EL PLAN DE EMBELLECIMIENTO URBANO EN TODA LA CIUDAD

Rio Grande 02/11/2025.- El Municipio de Río Grande lleva adelante tareas de embellecimiento que implican pintura, limpieza, parquizado y puesta en valor de diferentes sectores de la ciudad, en pos de mejorar el entorno urbano que disfrutan las vecinas y vecinos durante todo el año.

La gestión del intendente Martín Perez consolida en Río Grande un mayor sentido de pertenencia, conciencia y compromiso con el cuidado de los espacios públicos, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que despliega un amplio plan de intervención en distintos puntos de la ciudad, en bulevares, rotondas y espacios de encuentro.

Con el comienzo de la temporada primavera–verano, se intensifican las acciones de pintura, limpieza, parquizado y reacondicionamiento en espacios verdes y arterias principales.



Entre los sectores donde se desarrollan tareas de pintura y mantenimiento se destacan el triángulo de Sarmiento y Perón —hacia el centro—, la rotonda del Cristo, que se encuentra en su etapa final, la ciclovía del sector de la costanera, el boulevard Pacheco, y las plazas ubicadas en Perón y Ricardo Rojas, así como la plaza del AGP.

En cuanto al corte de pasto, la preparación de suelo, el mantenimiento y la colocación de plantines, las intervenciones alcanzan distintos espacios como Rosales y 9 de Julio, la calle Ricardo Rojas, el Polideportivo Carlos Margalot, la rotonda de Chacra y la rotonda del Austral. También se llevan a cabo tareas de limpieza en el Paseo Canto del Viento, la plaza Dagostini y la plaza del Delfín. En la intersección de San Martín y Thorne se realiza la preparación de suelos para futuras plantaciones.



Estas acciones forman parte del plan de recuperación, mantenimiento y puesta en valor de los espacios públicos que conforman el paisaje urbano riograndense, contribuyendo al bienestar de la comunidad y al fortalecimiento de la identidad local.

Con trabajos en toda la ciudad, el Municipio continúa poniendo en valor la infraestructura urbana y transformando a Río Grande en una ciudad que se fortalece y crece con calidad de vida y sentido de arraigo.