EL MUNICIPIO ACOMPAÑA A LAS ESCUELAS EN PROYECTOS DE HUERTA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Rio Grande 03/11/2025.- En el marco de las acciones que impulsa el Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Desarrollo Agroproductivo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo, se llevó adelante una nueva entrega de plantines hortícolas a instituciones educativas de distintos niveles, con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados al cuidado del ambiente, la producción local y la soberanía alimentaria.

De esta manera, los siguientes establecimientos: Escuela N.° 19, Escuela N.° 7, Escuela N.º 32, Escuela N.° 35, Escuela N.º 14, EMEI, y los jardines N.° 4, N.° 25, Don Bosco, N.° 27, el Colegio Antártida Argentina, y la Escuela Provincial N.º 11 de la Estancia Sara recibieron variedades de plantines de hoja, aromáticas y de fruto, que serán utilizados para el desarrollo de huertas escolares y talleres educativos.



Cabe destacar que estas entregas surgen a partir de las solicitudes realizadas por las instituciones, que buscan integrar el trabajo con la tierra y los alimentos en distintas materias y proyectos transversales, favoreciendo la participación activa de estudiantes y docentes en la construcción de saberes vinculados al autoconsumo, la alimentación saludable y la sustentabilidad.

Desde el área de Desarrollo Agroproductivo destacaron la importancia de continuar generando alianzas con las instituciones locales para fomentar prácticas que fortalezcan la soberanía alimentaria y la educación ambiental desde una mirada integral.



A través de estas acciones, el Municipio de Río Grande continúa acompañando a las escuelas y jardines que promueven la producción agroecológica como una herramienta pedagógica y de conciencia social, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de los espacios educativos como piezas fundamentales en la construcción de una comunidad más sostenible, solidaria y comprometida con su entorno.