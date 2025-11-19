EL GOBERNADOR MELELLA VISITÓ LA SEDE DEL CLUB ANDINO RÍO GRANDE

Rio Grande 19/11/2025.- El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, acompañado del Secretario de Deportes, Matías Runín, visitó el Club Andino Río Grande, donde mantuvo un encuentro con integrantes de la comisión directiva de la institución.

Durante el encuentro el mandatario recorrió las instalaciones del club y dialogó acerca de las actividades que allí se realizan, al tiempo que se interiorizó de las inquietudes y necesidades que le plantearon los directivos.

Matías Ferrero, Presidente de la institución, comentó al respecto que “pudimos mostrarle al Gobernador el espacio que hemos podido construir en este tiempo. Le contamos también lo que hacemos, las actividades de escalada y caminatas que organizamos a lo largo del año y mostramos los avances de la construcción de la sede propia”.

“Nosotros tenemos dos actividades principales, caminatas que hacemos dos veces al mes tanto en Río Grande como en Ushuaia y Tolhuin y a su vez desarrollamos actividades de palestra los martes, jueves y viernes por la tarde aquí en la sede”, agregó.

Asimismo Ferrero comentó que “los interesados en participar nos pueden buscar en redes sociales y participar en nuestras propuestas que también incluyen charlas, capacitaciones y cursos”.