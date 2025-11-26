El consumo no levanta: ventas en supermercados cayeron por sexto mes consecutivo en septiembre
PorArmando Cabral
Consumo 26/11/2025.- A precios constantes, la facturación cayó 0,2% a nivel intermensual, pese a acumular una variación del 2,7% en lo que va del año.
El consumo sigue sin mostrar señales de recuperación en la segunda mitad del año tras retroceder 0,2% desestacionalizado a nivel intermensual y registrar seis caídas consecutivas a septiembre. En tanto, las ventas mayoristas se contrajeron un 5,2% y extienden su racha negativa.
Este miércoles, el Indec dio a conocer su último informe del sector, donde se constata una caída de 0,8% interanual frente al mismo período de 2024, pese a que el índice de ventas presenta una variación acumulada creciente de 2,7% entre enero y septiembre.
A precios corrientes, las ventas totalizaron $1.962.363,0 millones, lo que representa un incremento de 23,8% respecto al mismo mes de 2024. Los grupos de artículos que presentaron los aumentos más significativos en su variación interanual fueron los de «Indumentaria, calzado y textiles para el hogar», con 53,4%; «Carnes», con 45,2%; «Alimentos preparados y rotisería», con 35,2%; y «Otros», con 34,8%.
En el desglose por medios de pago, el 16,2% de las ventas se hizo en efectivo, el 26,4% mediante tarjetas de débito, el 44,1% con tarjetas de crédito, y el 13,3% a través de otros medios de pago.
Las ventas mayoristas tuvieron la peor baja de 2025
Por su parte, las ventas a nivel mayorista cayeron 5,2% en términos mensuales en septiembre y anotaron la peor baja en lo que va de 2025 y el punto más bajo desde diciembre del año pasado.
A nivel intermensual, el retroceso es incluso mayor y ya alcanza el 13,1%, mientras que el acumulado enero-septiembre de 2025 registra una variación negativa 7,4%.
Medidas a precios corrientes, las ventas totales sumaron $287.852,7 millones, es decir, un incremento de 7,9% respecto al mismo mes del año anterior. Los grupos de artículos con los aumentos más significativos contra el mismo período del año anterior fueron: «Carnes», con 29,9%; «Panadería», con 15,6%, «Bebidas», con 13,3%; y «Almacén», con 12,4%.
