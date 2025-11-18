El concejal Federico Runín pidió priorizar la obra pública en Río Grande

El concejal Runín manifestó que “existe preocupación por la disminución de la participación de la obra pública dentro del presupuesto general presentado para el próximo año, a lo que se suma una importante subejecución de las obras planificadas para 2025, que según detalló alcanzó solo el 25% del plan originalmente previsto”.

Asimismo, recordó que el “Ejecutivo municipal había planteado, cuando elevó el presupuesto vigente, que se ejecutaría al menos el 20% del total, cifra que, según remarcó, en la práctica terminó siendo bastante menor al 10%”.

Durante la reunión, Runín observó que “en el anexo de obras aparecen sectores de Río Grande que no han sido incorporados en la planificación, pese a los reclamos de los vecinos”.

“Entre ellos mencionó Barrio Norte, San Martín Norte, distintos sectores de la zona sur y la arteria Bonuccelli, sobre la cual existe un pedido constante de mantenimiento y mejoras por parte de la comunidad”.

“Es necesario que todas las zonas de la ciudad estén contempladas en la planificación anual. Son observaciones que venimos planteando desde nuestro bloque”, indicó.

En relación a la instalación de garitas de colectivos, Runín señaló que “existe un conjunto importante de ordenanzas impulsadas para ampliar la cobertura en distintos barrios, aunque recordó que varias aún no se han cumplido plenamente. Destacó que la demanda por refugios se repite entre vecinos de todas las edades, desde adultos mayores hasta estudiantes universitarios”.

Finalmente, el concejal marcó que “la obra pública debe seguir siendo una prioridad para la ciudad porque el desarrollo demográfico de Río Grande exige una planificación acorde y una ejecución que acompañe las necesidades de los vecinos”, concluyó Runín.