EDUCACIÓN TECNOLOGICA: MÁS DE 2000 VECINOS SE FORMARON ESTE AÑO EN LA ACADEMIA DE ARTES Y OFICIOS DIGITALES DE NUESTRA CIUDAD

Rio Grande 14/11/2025.- Vecinos y vecinas participaron durante el 2025 en las propuestas de formación digital y tecnológica que se dictan en el Espacio Tecnológico y en el Centro de Formación Laboral y Tecnológica. A través de ambos espacios, Rio Grande se consolida como una ciudad con un futuro prometedor en el ámbito tecnológico y digital, apostando a la educación y la innovación para el desarrollo.

El modelo de gestión del intendente Martín Perez pone a la innovación pública como uno de sus ejes centrales, generando oportunidades en la economía del conocimiento mediante la inclusión y de la formación digital.

En tal marco, a lo largo del año más de 2000 vecinos y vecinas se capacitaron en el Espacio Tecnológico y el Centro de Formación Laboral y Tecnológica, accediendo a herramientas digitales, tecnológicas y conocimientos en áreas como la robótica, el diseño, inteligencia artificial y la programación, entre otras herramientas claves para la vinculación con el mundo digital.

El Espacio cuenta además con un área destinada para el Coworking, en la que emprendedores, profesionales, independientes y estudiantes pueden desarrollar sus proyectos, estudiar o preparar sus exámenes.

También se realiza un trabajo integral con instituciones educativas, que acceden a experiencias inmersivas como Pisar Malvinas, participan de talleres de robótica y programación, utilizan herramientas de diseño y dibujo digital, realizan actividades de impresión 3D o aprenden sobre comunicación digital a través de los talleres de streaming.

En la misma línea, el Municipio sostiene la red de Nodos de Inclusión Tecnológica, política que busca reducir la brecha digital y garantizar el libre acceso a la tecnología y la conectividad.

La visión de estos espacios refleja el compromiso del Municipio con la sensibilización y la inclusión digital desde la infancia, buscando despertar interés y desarrollar habilidades en el ámbito digital y tecnológico. Asimismo, busca que jóvenes y adultos encuentren en la tecnología un camino para generarse oportunidades, proyectar su futuro laboral y fortalecer el emprendedurismo local.

Al respecto, la directora de Promoción de Economía del Conocimiento, Andrea Artigues destacó que «con el dictado de los talleres y espacios de formación destinados a la comunidad buscamos fortalecer la inclusión digital y tecnológica, apostando a la educación digital como herramienta del presente y del futuro».

De esta manera, se materializa la determinación y decisión política del Municipio de Río Grande en la definición de un camino hacia la expansión y diversificación de la industria del conocimiento, la Soberanía y la Educación Tecnológica en la ciudad.