Despedida y agradecimiento tras culminar mi mandato como Senador

Rio Grande 28/11/2025.- Con motivo de la finalización de su mandato como senador nacional, Pablo Blanco envio una nota de agradecimiento a los medios de comunicación con los que, mantuvo siempre un dialogo abierto y franco. Esta es la primera vez que un funcionario electo toma esta postura y nos lo hace saber. El legislador siempre ha estado disponible cada vez que la información lo requirió, asi que desde este medio agradecemos esa predisposición.

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2025.

De mi mayor consideración:

Habiendo cumplido mi período como Senador de la Nación siento el deber y la obligación de agradecerle a cada uno de ustedes la amabilidad, el trato respetuoso y el interés dispensado hacia mi persona y mis opiniones durante estos seis años en los cuales he tratado de representar de la mejor manera posible a mi provincia de Tierra del Fuego.

Creo haber estado abierto siempre a todo tipo de requisitorias sin darle la menor importancia al signo ideológico, la línea editorial, el supuesto prestigio, el alcance y el nivel de popularidad de cada periodista o medio.

Estar abierto a la prensa y brindar solícitamente respuestas forma parte de mi personalidad en consonancia con la exigencia democrática de respetar y ayudar a la labor de los trabajadores que hacen del recabar y difundir información su profesión.

Siempre defendí el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión contra toda forma de censura. No hay razón para callarse entonces ante cualquier requisitoria.

Agradezco haberlos conocido y tratado, los saludo con un abrazo al igual que sus compañeros, y me despido como lo he hecho en cada nota o reportaje al que me he prestado con un “siempre a disposición”.

Con mis mejores deseos, los saluda afectuosamente,

Pablo Daniel Blanco.