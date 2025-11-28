Despedida y agradecimiento tras culminar mi mandato como Senador

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2025.
De mi mayor consideración:
Habiendo cumplido mi período como Senador de la Nación siento el deber y la obligación de agradecerle a cada uno de ustedes la amabilidad, el trato respetuoso y el interés dispensado hacia mi persona y mis opiniones durante estos seis años en los cuales he tratado de representar de la mejor manera posible a mi provincia de Tierra del Fuego.
Creo haber estado abierto siempre a todo tipo de requisitorias sin darle la menor importancia al signo ideológico, la línea editorial, el supuesto prestigio, el alcance y el nivel de popularidad de cada periodista o medio.
Estar abierto a la prensa y brindar solícitamente respuestas forma parte de mi personalidad en consonancia con la exigencia democrática de respetar y ayudar a la labor de los trabajadores que hacen del recabar y difundir información su profesión.
Siempre defendí el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión contra toda forma de censura. No hay razón para callarse entonces ante cualquier requisitoria.
Agradezco haberlos conocido y tratado, los saludo con un abrazo al igual que sus compañeros, y me despido como lo he hecho en cada nota o reportaje al que me he prestado con un “siempre a disposición”.
Con mis mejores deseos, los saluda afectuosamente,
Pablo Daniel Blanco.