DEFENSORÍA MUNICIPAL Y LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE GÉNERO PRESENTES EN LAS XIII JORNADAS INTERNACIONALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DELITOS CONEXOS

Rio Grande 22/11/2025.- En representación del Municipio de Río Grande, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars y la subsecretaria de mujeres, género y diversidad Luz Torres disertaron en las XIII Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos organizado por el Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de Tierra del Fuego.

En el marco de las XIII Jornadas Internacionales de violencia de género y delitos conexos desarrollada en la ciudad de Ushuaia el 19 y 20 de noviembre, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars y la subsecretaria de las mujeres, género y diversidad, representaron al Municipio de Río Grande. La presentación de las mismas reflejó el trabajo en materia de género en 3 ejes: Políticas de igualdad,

Programa integral de cuidados con perspectiva de género y Abordaje integral de las violencias por motivos de género.

Durante la jornada, las funcionarias disertaron sobre “Defensoría Municipal: Prevenimos, Acompañamos y Cuidamos” , en la misma abordaron el trabajo reconocido de la Defensoría Municipal como auxiliares de justicia, siendo esta labor fundamental para el abordaje de las violencias por motivos de género en la ciudad de Río Grande.

La Defensoría Municipal cuenta con un espacio físico único como es el Centro Integral de la Mujer y desarrolla patrocinio jurídico gratuito, siendo esto una experiencia única en el país. También cuenta con un equipo interdisciplinario y una guardia las 24 hs. los 365 días del año.

Es de mencionar que han participado en estas jornadas funcionarios judiciales de diferentes provincias así como también funcionarias de los diferentes poderes ejecutivos de la provincia y del ámbito académico.

Encuentros como este de gran relevancia académica e intercambio promueven una buena articulación entre servicios y diferentes entidades gubernamentales de la provincia. La invitación a participar en estas jornadas refuerza el gran reconocimiento hacia la Defensoría Municipal así como también a las políticas de género del Municipio de Río Grande.