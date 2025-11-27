CON UNA PEÑA FOLKLÓRICA, SE REALIZARÁ EL CIERRE ANUAL DE LOS TALLERES DE CASA DE JÓVENES

A lo largo del año, jóvenes de distintos barrios participaron de los talleres municipales de violín, canto, artes visuales y cocina, espacios que buscan promover el aprendizaje, la creatividad y el fortalecimiento de vínculos entre pares. En esta ocasión, serán ellos y ellas quienes presenten lo trabajado durante el ciclo, compartiendo con sus familias, amistades y público en general los resultados de su experiencia.
La jornada contará con presentaciones especiales de la escuela de danza “Semillas de un Legado” y la banda invitada “Voces del Fuego”, sumando música, danza y tradición al encuentro.
También habrá un stand de información sobre prevención de HIV, entre otras enfermedades de transmisión sexual; y, en uno de los consultorio, se dispondrá un espacio de testeo.
Con estas propuestas, se busca destacar la importancia de acompañar a las juventudes con propuestas de formación y recreación que les permitan desarrollar habilidades, proyectar su futuro y construir espacios de pertenencia en comunidad.
La actividad es abierta y gratuita. Se invita a toda la comunidad a participar y acompañar a las y los jóvenes en este cierre de talleres 2024.
Desde el Municipio se invita a las vecinas y vecinos a conocer las propuestas de Casa de Jóvenes, espacio mediante el cual se acompaña permanentemente a las juventudes de la ciudad para construir una Río Grande más saludable y participativa.