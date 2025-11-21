“CON PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN, RÍO GRANDE SIGUE DEMOSTRANDO QUE SE PUEDE PRODUCIR ALIMENTOS DE CALIDAD”

Rio Grande 21/11/2025.- Así lo afirmó el Presidente de Río Grande Activa, Dr. Juan Pablo Deluca, en el marco del debate municipal del presupuesto 2026, ante el Concejo Deliberante de Río Grande.

Deluca enfatizó que, a pesar de un año marcado por estancamiento de ventas, se pudo mantener e incluso mejorar la capacidad productiva.

De esta manera, las acciones que se llevaron durante este año, tienen que ver con la renovación del acuerdo con Mirgor por dos años, que financia la logística aérea de los polluelos. Como así también, se concretó el primer envío de pollos de RGA Alimentos a la Antártida, un hecho histórico para la provincia.

Cabe destacar que también, se llevaron adelante obras de mejora edilicia en la planta de faena e instalaciones productivas, capacitaciones con INTA y UTN y avances en la recuperación de la incubadora y la nacedora. Asimismo, se dio continuidad en la producción de tomates, pese a dificultades de infraestructura.

Además, se iniciaron negociaciones comerciales con potenciales grandes clientes como Total Energy, GDS, La Anónima y Vital Can, con el objetivo de dar un salto productivo y así poder llevar adelante inversiones en infraestructura, tecnología y diversificación productiva.

Es por esto que, la proyección para 2026, busca seguir potenciando la producción, mejorar las instalaciones productivas y poder poner en marcha la incubadora y nacedora de huevos.

El Presidente de Río Grande Activa, Dr. Juan Pablo Deluca, expresó: “agradecemos a las y los concejales esta oportunidad de discutir el devenir de Río Grande Activa” y agregó que “fue un encuentro muy productivo, nos indicaron aspectos que nos ayudan a mejorar en este gran proyecto que es Río Grande Activa”.