Causas del aumento de contagios de sífilis en Tierra del Fuego y como revertir la situación

La falta de educación sexual integral influye de manera directa y significativa en el aumento de la sífilis y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Sin información clara y sistemática, las personas jóvenes tienden a subestimar riesgos, usar menos preservativos y consultar tarde al sistema de salud.

Impacto de la ausencia de Educación Sexual Integral (ESI)

Conductas de riesgo

Menor uso de preservativos: Solo el 14% de los argentinos los utiliza de manera habitual, lo que se relaciona con la falta de campañas educativas sostenidas.

Solo el 14% de los argentinos los utiliza de manera habitual, lo que se relaciona con la falta de campañas educativas sostenidas. Desconocimiento de síntomas y transmisión: La sífilis puede ser asintomática o presentar lesiones poco visibles, especialmente en mujeres, lo que retrasa la consulta y el tratamiento.

La sífilis puede ser asintomática o presentar lesiones poco visibles, especialmente en mujeres, lo que retrasa la consulta y el tratamiento. Normalización de prácticas inseguras: Sin ESI, los adolescentes y jóvenes carecen de herramientas para negociar el cuidado en relaciones sexuales.

Consecuencias epidemiológicas

Aumento en adolescentes: Los casos de sífilis se triplicaron en adolescentes desde 2020, fenómeno vinculado a la ausencia de campañas públicas y de educación sexual integral en escuelas.

Los casos de sífilis se triplicaron en adolescentes desde 2020, fenómeno vinculado a la ausencia de campañas públicas y de educación sexual integral en escuelas. Incremento sostenido nacional: Entre 2018 y 2023 los contagios crecieron un 42%, reflejando que la falta de prevención estructural tiene impacto directo.

Entre 2018 y 2023 los contagios crecieron un 42%, reflejando que la falta de prevención estructural tiene impacto directo. Sífilis congénita: La falta de información sobre controles prenatales y transmisión vertical aumenta el riesgo de contagio madre-hijo.

Factores sociales y culturales

Estigma y silencio: Sin educación formal, la sexualidad se aborda con tabúes, lo que impide hablar abiertamente de ITS.

Sin educación formal, la sexualidad se aborda con tabúes, lo que impide hablar abiertamente de ITS. Desigualdad territorial: Provincias con menor implementación de programas de ESI muestran mayores incrementos de casos, como ocurre en Tierra del Fuego.

Provincias con menor implementación de programas de ESI muestran mayores incrementos de casos, como ocurre en Tierra del Fuego. Brechas de género: Las mujeres suelen tener más dificultades para detectar síntomas y acceder a información, lo que agrava la transmisión.

Conclusión

La falta de educación sexual integral no es un factor menor: es uno de los motores principales del aumento de la sífilis en Argentina y en Tierra del Fuego. La ESI permite que adolescentes y jóvenes conozcan cómo se transmite la enfermedad, cómo prevenirla y cuándo consultar. Sin ella, se multiplican las conductas de riesgo y se retrasa la respuesta sanitaria.