CAME se alía con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional para potenciar las exportaciones pymes a Brasil

Tierra del Fuego 06/11/2025.- La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y la Asociación Paranaense de Supermercados (APRAS), realizó la jornada “Abriendo mercados: encuentro de negocios Argentina- Brasil”, con la que presentaron formalmente la participación de Argentina en la 43° Feria y Convención Paranaense de Supermercados, Expo APRAS 2026. Participaron empresarios argentinos y supermercadistas brasileños.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, destacó el acompañamiento de la AAICI y la incorporación de Expo APRAS en el calendario oficial de ferias en mercados internacionales. “Brasil es nuestro principal socio comercial y está a unas horas en auto. El estado de Paraná, donde se realiza la feria, es la región testigo para el ingreso a Brasil. Lo que funciona ahí funciona en el resto del país, ya que es una economía con un alto poder adquisitivo y la puerta de entrada a su enorme mercado de consumo con más de 210 millones de habitantes”.

En ese sentido, el titular de APRAS, Harri Pankratz, resaltó que “el sector supermercadista de Paraná es fuerte. Recibe más de 1,8 millones de clientes por día, en más de 25 mil puntos de venta”. Además, invitó a participar a las empresas argentinas del evento que se llevará a cabo del 14 al 16 de abril de 2026 en la ciudad de Curitiba. “Es un ambiente ideal para ampliar mercados, conocer nuevas tecnologías, productos y soluciones y para fortalecer la integración entre nuestros países”, describió.

Por su parte, el director de Operaciones y Finanzas de la AAICI, Pablo Capusselli, afirmó: “Desde la Agencia queremos ayudar a sostener esta patriada que está haciendo CAME. El año que viene, por primera vez, vamos a acompañar a las pymes argentinas a APRAS”. Y agregó: “Las exportaciones crecieron en los últimos dos años. Creemos que ese es el camino para que la Argentina siga creciendo, y lo podemos lograr con el trabajo conjunto entre lo público y lo privado”.

Según el Monitor de las Exportaciones Pymes (MEP) que realiza el Departamento de Estadísticas de CAME, durante 2024, las pymes argentinas exportaron un total de USD 1.414 millones a Brasil, lo que representó el 14,1% del total exportado a nivel nacional en ese período. De este modo, Brasil se consolidó como el principal socio comercial de las pymes argentinas.

A su vez, a lo largo del año pasado Brasil importó USD 262.484 millones. De ese total, Argentina representó el 5,2%, convirtiéndose en el cuarto socio comercial, detrás de Alemania, Estados Unidos y China.

Durante el encuentro, que se realizó en el auditorio de CAME, los empresarios asistieron a charlas expositivas sobre los requisitos para exportar a Brasil y participaron de rondas de negocios que generaron alrededor de 200 entrevistas entre supermercadistas brasileños y empresarios pymes de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Río Negro y Santa Fe.

Estuvieron presentes el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Fernando Blanco Muiño; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Pedro Dellarossa; la secretaria de Comercio de Córdoba, Nadia Villegas; la secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe, Georgina Losada; el secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Gustavo Rezzoaglio; el diputado Pablo Ansaloni y la senadora electa Flavia Royón; el director de Relaciones Internacionales de APRAS, Celso Gusso y el comité de presidencia de CAME.

Fuente: CAME Nacional