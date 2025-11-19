Bogado destacó el avance del análisis del Presupuesto 2026 y la solidez del sistema municipal de salud

Rio Grande 19/11/2025.- El concejal Jonatan Bogado evaluó positivamente el desarrollo de las comisiones de presupuesto y subrayó la decisión del Municipio de sostener los servicios básicos en un contexto económico complejo. Además, resaltó el modelo de atención sanitaria que brinda Río Grande y el esfuerzo presupuestario para mantener más de quince dispositivos de salud ante la creciente demanda.

El concejal Jonatan Bogado realizó un balance del desarrollo de las comisiones en el marco del análisis del Presupuesto Municipal 2026, destacando la presentación de las áreas con mayor incidencia en el gasto público: Gobierno, Salud y Obras Públicas.

Bogado consideró que «el tratamiento avanza de manera positiva y subrayó que el Ejecutivo municipal expuso con claridad su objetivo central para el próximo ejercicio como sostener los servicios básicos esenciales que demanda la comunidad, aun en un contexto económico complejo marcado por la caída de la coparticipación nacional y provincial».

“Son las áreas que más servicios brindan y las que concentran mayor carga presupuestaria. El Ejecutivo remarcó la necesidad de garantizar el funcionamiento esencial de la ciudad y priorizar aquellas obras públicas que son realmente necesarias”, señaló el concejal.

Asimismo, recordó que «luego de casi seis años de gestión, el Municipio ha concretado obras de alto impacto urbano y social como infraestructura vial, centros de salud, espacios deportivos, y el muro costanero, entre otras».

En este sentido, explicó que «una parte sustancial del presupuesto de Obras Públicas estará dedicada al mantenimiento de la infraestructura existente, sin dejar de lado la culminación de obras pendientes o nuevas intervenciones prioritarias».

Sin embargo, dijo que «la situación económica del país limita la posibilidad de avanzar en cuestiones muy demandadas, como la pavimentación. No hay acompañamiento nacional y es necesario transparentar esa realidad a los vecinos”, expresó.

Secretaría de Salud: un modelo regional que sostiene demandas crecientes

Bogado destacó el trabajo del área y remarcó que «la prestación municipal se ha convertido en un modelo a nivel regional, tanto en la atención primaria como en las especialidades médicas».

“La ciudad cuenta con más de quince dispositivos de salud distribuidos en el territorio: laboratorios de análisis clínicos y biología molecular, el centro de rehabilitación Mamá Margarita, el Centro ‘María’ de acompañamiento a mujeres gestantes, centros de especialidades médicas y múltiples servicios que responden a la demanda diaria”, enumeró.

El concejal también señaló que «las deficiencias del sistema de salud provincial,tanto del Hospital Regional como de la obra social OSEF, generan que un gran volumen de demandas insatisfechas recaiga sobre el sistema municipal, incrementando la presión presupuestaria del área».

En este marco sostuvo que «el Municipio realiza un enorme esfuerzo para sostener este nivel de prestación. Es una decisión política del Ejecutivo y también del Concejo Deliberante acompañar este presupuesto en materia de salud”, afirmó.