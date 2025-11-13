AVANZAN EN LA CREACIÓN DE UN COMITÉ MIXTO PARA ABORDAR LA SEGURIDAD Y PREVENIR LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA

Tierra del Fuego 13/11/2025.- El Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Educación, en un articulación con el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) avanzan en la conformación de un Comité Mixto, un espacio conjunto de trabajo destinado a la elaboración de un protocolo general de actuación frente a situaciones de violencia y para fortalecer la seguridad en las instituciones educativas de la provincia.

La iniciativa, que fue impulsada en el marco de las mesas paritarias, busca dar respuesta a la necesidad de generar ámbitos de diálogo y construcción colectiva en torno a la convivencia y el bienestar en las escuelas.

Durante una reunión realizada en el Ministerio de Trabajo y Empleo, se acordó la creación del Comité y la importancia de contar con un protocolo organizativo que brinde herramientas a los equipos directivos y docentes. Este documento establecerá pautas claras sobre los procedimientos de ingreso a las instituciones, la atención a las familias y la intervención ante eventuales situaciones de conflicto.

“A veces se piensa que un protocolo es algo prohibitivo, pero en realidad es una forma de organización que busca brindar tranquilidad y seguridad a toda la comunidad educativa: docentes, estudiantes, personal y familias”, señaló al respecto del ministro de Educación, Pablo López Silva.

Asimismo, se destacó la necesidad de llevar un registro de las personas que ingresan a las escuelas, con el fin de garantizar un entorno seguro y ordenado. “No se trata de restringir el acceso, sino de saber quiénes ingresan para poder recibirlos de la manera adecuada”, aclaró.

El primer encuentro formal del Comité Mixto se llevará a cabo el miércoles próximo, a las 14 horas, en la ciudad de Río Grande, donde se definirán el estatuto, los lineamientos generales de trabajo y la representación de cada una de las partes.

Además, se prevé que el Comité pueda convocar a otros organismos y sectores vinculados, como Salud, Desarrollo Social, Justicia y fuerzas de seguridad, entendiendo que la prevención y el abordaje de la violencia requieren un enfoque integral e interinstitucional.

Se subrayó que dentro de las instituciones educativas conviven diversos actores —docentes, personal administrativo, de limpieza y de cocina—, por lo que este trabajo conjunto apunta a fortalecer el sentido de comunidad y el compromiso compartido en favor de entornos escolares más seguros y cuidados.