AVANZAN EN LA CREACIÓN DE UN COMITÉ MIXTO PARA ABORDAR LA SEGURIDAD Y PREVENIR LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA

La iniciativa, que fue impulsada en el marco de las mesas paritarias, busca dar respuesta a la necesidad de generar ámbitos de diálogo y construcción colectiva en torno a la convivencia y el bienestar en las escuelas.
Durante una reunión realizada en el Ministerio de Trabajo y Empleo, se acordó la creación del Comité y la importancia de contar con un protocolo organizativo que brinde herramientas a los equipos directivos y docentes. Este documento establecerá pautas claras sobre los procedimientos de ingreso a las instituciones, la atención a las familias y la intervención ante eventuales situaciones de conflicto.
“A veces se piensa que un protocolo es algo prohibitivo, pero en realidad es una forma de organización que busca brindar tranquilidad y seguridad a toda la comunidad educativa: docentes, estudiantes, personal y familias”, señaló al respecto del ministro de Educación, Pablo López Silva.
Asimismo, se destacó la necesidad de llevar un registro de las personas que ingresan a las escuelas, con el fin de garantizar un entorno seguro y ordenado. “No se trata de restringir el acceso, sino de saber quiénes ingresan para poder recibirlos de la manera adecuada”, aclaró.
El primer encuentro formal del Comité Mixto se llevará a cabo el miércoles próximo, a las 14 horas, en la ciudad de Río Grande, donde se definirán el estatuto, los lineamientos generales de trabajo y la representación de cada una de las partes.
Además, se prevé que el Comité pueda convocar a otros organismos y sectores vinculados, como Salud, Desarrollo Social, Justicia y fuerzas de seguridad, entendiendo que la prevención y el abordaje de la violencia requieren un enfoque integral e interinstitucional.
Se subrayó que dentro de las instituciones educativas conviven diversos actores —docentes, personal administrativo, de limpieza y de cocina—, por lo que este trabajo conjunto apunta a fortalecer el sentido de comunidad y el compromiso compartido en favor de entornos escolares más seguros y cuidados.