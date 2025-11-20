AVANZA EN EL CONCEJO DELIBERANTE EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2026 DEL MUNICIPIO DE USHUAIA

Ushuaia 20/11/2025.- En la continuidad del análisis del Presupuesto 2026 de la Municipalidad de Ushuaia este miércoles pasaron por el Concejo Deliberante la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial; la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades; la Secretaría de Turismo y el Instituto Municipal de Deportes.

Los y las responsables de cada una de las áreas detallaron lo realizado durante este año, dieron a conocer los principales lineamientos de gestión para el año próximo y respondieron los requerimientos de los ediles y edilas que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda del cuerpo deliberativo.

Durante las exposiciones volvió a remarcarse que se trata de un presupuesto condicionado por los vaivenes de las decisiones del Gobierno nacional en materia económica, las cuales impactan de manera negativa en todas las áreas del Municipio.

En función de ello, se remarcó que en un contexto adverso el objetivo es garantizar la prestación de servicios, fortalecer la contención y acompañamiento a vecinos y vecinas atravesados por la crisis, y continuar desarrollando políticas públicas que redunden en el beneficio de la comunidad.

Mañana jueves se llevará a cabo la última jornada de evaluación de las proyecciones económicas del Municipio para 2026. Será el turno de la Sindicatura General Municipal, del Juzgado de Faltas y de Ushuaia Integral Sociedad del Estado.