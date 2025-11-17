Análisis de la dinámica laboral y empresarial: datos a agosto 2025 se perdieron  19.164 empleadores. (casi 30 por día).

Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados. A continuación, se sintetizan las principales conclusiones:
- Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, se redujo la cantidad de Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados. A continuación, se sintetizan las principales conclusiones:
- Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 19.164 casos (casi 30 por día).
- En términos absolutos, “Servicio de transporte y almacenamiento” es el sector más afectado, con una pérdida de 4.685 empleadores.
- En término relativos, el sector más afectado es la “Servicios de transporte y almacenamiento”, que ha registrado una pérdida del 11,9% en el total de empleadores.
- En el mismo período, se perdieron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,81%), más de 432 puestos por día.
- El sector “Administración Pública” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 86.982 trabajadores.
- En términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-16%).
- Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros veintiún meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,63% del total de los casos (19.094 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,37% (70 casos).
- Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte: 68,15% de la pérdida de empleo (-188.525 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: -88.099 casos, explicando el 32% del total. En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 4.782.973 a 4.594.448, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación de 5.074.200 a 4.986.101.
- En términos absolutos, “Servicio de transporte y almacenamiento” es el sector más afectado, con una pérdida de 4.685 empleadores.
- En término relativos, el sector más afectado es la “Servicios de transporte y almacenamiento”, que ha registrado una pérdida del 11,9% en el total de empleadores.
- En el mismo período, se perdieron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,81%), más de 432 puestos por día.
- El sector “Administración Pública” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 86.982 trabajadores.
- En términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-16%).
- Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros veintiún meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,63% del total de los casos (19.094 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,37% (70 casos).
- Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte: 68,15% de la pérdida de empleo (-188.525 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: -88.099 casos, explicando el 32% del total. En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 4.782.973 a 4.594.448, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación de 5.074.200 a 4.986.101.
Fuente: Centro Economía Política Argentina CEPA: