ALERTA AMARILLA POR LLUVIAS INTENSAS Y VIENTOS FUERTES

Rio Grande 17/11/2025.- Defensa Civil Municipal informa a los y las riograndenses que fue emitida una alerta meteorológica por el Servicio Meteorológico Nacional para este lunes 17 de noviembre.

En Río Grande, las lluvias intensas comenzarán durante la madrugada de este lunes, extendiéndose hasta primeras horas de la mañana.

Al mismo tiempo, habrá alerta amarilla por viento con ráfagas que podrán superar los 80km/hs. A partir del mediodía hasta la tarde noche aumentarán y podrán superar los 85 km/hs.

Por este motivo, se solicita a la comunidad evitar las actividades al aire libre, circular con precaución y evitar dejar residuos en las veredas para que no se obstruyan los sumideros permitiendo que el agua se escurra adecuadamente.

Ante cualquier inconveniente o emergencia podrán comunicarse con: Defensa Civil Municipal al 103; Bomberos al 100 o con la Policía al 101.