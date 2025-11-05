5ª EXPO AGROPRODUCTIVA: LA MUESTRA CONVOCÓ A MAS DE 45 MIL PERSONAS.Ñ

Rio Grande 12/11/2025.- El encuentro de producción más importante de la Patagonia Austral, organizado por la Secretaría de Desarrollo Productivo, tuvo lugar este fin de semana en la Misión Salesiana. De esta manera, el Municipio de Río Grande consolida la Expo Agroproductiva como un espacio de encuentro, intercambio y crecimiento, que promueve la soberanía alimentaria, el valor agregado local y la economía circular en la provincia.

La 5ª edición de la Expo Agroproductiva recibió a más de 45 mil riograndenses, quienes disfrutaron de este evento que reunió al sector productivo local. Durante las dos jornadas, la comunidad pudo disfrutar de espectáculos artísticos, destrezas criollas, jineteadas, capacitaciones, cocina en vivo, y más de 150 stands de productores y emprendedores.

Los visitantes recorrieron stands productivos y gastronómicos que reflejaron los frutos del trabajo local; participaron de capacitaciones y charlas dictadas por referentes de proyectos fueguinos; y disfrutaron de una variada propuesta artística.

La cocina en vivo estuvo a cargo de Santiago Uribe y Sergio Jaime, quienes elaboraron diferentes platos con insumos de la región. En tanto, en el exterior se celebró el Día de la Tradición con pruebas de riendas, destrezas a caballo y una competencia de jineteada, en homenaje a nuestras raíces y costumbres argentinas.

Es de mencionar que, el área del Invernadero Municipal entregó más de 10 mil plantines a los vecinos y vecinas que transitaron por el lugar, con el fin de seguir impulsando el desarrollo de la soberanía alimentaria en cada hogar.

De esta manera, con cada nueva edición, la Expo Agroproductiva crece gracias al compromiso y la participación de la comunidad. Este evento se consolida como un espacio esencial para destacar el trabajo de los sectores productivos, fortalecer lazos y promover nuevas oportunidades de desarrollo para Río Grande y toda la provincia.