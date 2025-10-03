VUOTO ENTREGÓ 20 TÍTULOS DE PROPIEDAD A FAMILIAS DE USHUAIA

Ushuaia 03/10/2025.- El intendente Walter Vuoto encabezó la entrega de 20 títulos de propiedad a vecinos y vecinas de distintos sectores de Ushuaia, quienes de esta manera pudieron regularizar su situación dominial.

El acto se realizó en el edificio municipal de calle Arturo Coronado y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, y la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches.

La escribana municipal, Pamela Demartín, explicó que “a pedido del intendente Vuoto continuamos regularizando la situación dominial de los vecinos y vecinas que culminan sus trámites administrativos en las diferentes secretarías de la Municipalidad”.

Asimismo, destacó que “a partir de ahora los terrenos quedan registrados a nombre de los adjudicatarios, quienes previamente habían recibido el decreto municipal y estaban en condiciones de escriturar”.

Finalmente, Demartín subrayó que “vamos a seguir trabajando para que más familias de la ciudad puedan regularizar su situación y acceder a la propiedad de la tierra en la que habitan”.