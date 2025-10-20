Video violencia libertaria: : así detuvieron a una mujer armada tras incidentes en acto de Milei

Campaña 20/10/2025.- Caos en Tres de Febrero: una mujer con un cuchillo intentó atacar a un fotógrafo durante la caravana libertaria. Hubo tensión, detención y todo quedó filmado.

El acto que encabezó Javier Milei este viernes en Tres de Febrero terminó envuelto en un clima de tensión, luego de que una mujer fuera detenida tras intentar atacar con un cuchillo al fotógrafo Antonio Becerra, quien se encontraba cubriendo la movilización. El episodio, registrado en video por testigos, volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en los eventos del Presidente y la exposición de los trabajadores de prensa.

Las imágenes difundidas en redes sociales, muestran a la mujer -identificada como A.I., de 50 años- alterada, gritando e insultando a los presentes. Durante la caravana, Milei estuvo acompañado por los candidatos bonaerenses Diego Santilli y Karen Reichardt, mientras un fuerte operativo de Gendarmería intentaba mantener separados a los militantes libertarios de los manifestantes opositores.

A pesar del despliegue de seguridad, la mujer logró romper el cerco. Becerra relató que vio a una persona arrojando gas pimienta y se acercó a registrar el hecho: “Andate de mi casa pedazo de mierda, es mi Ciudad Jardín, kukardo de mierda”, gritó la señora, según se escucha en un video viralizado. Poco después, la agresora fue rodeada por gendarmes, pero logró escapar corriendo entre la multitud.

Minutos más tarde, el episodio escaló. De acuerdo con el informe policial de la comisaría séptima de Ciudad Jardín, la mujer volvió a cruzarse con el fotógrafo en el interior de un supermercado cercano. Allí habría intentado atacarlo con un cuchillo, lo que generó una nueva situación de peligro.

En los registros fílmicos del momento se observa cómo un hombre vestido de civil se identifica como policía y logra reducirla tras un forcejeo. En los videos captados por testigos se la escucha gritar mientras es arrestada: visiblemente fuera de control, insistía en que no la filmen.

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales junto a mensajes que repudiaban la agresión. Uno de los posteos más compartidos decía: “Una loca libertaria persiguió con un cuchillo al fotógrafo Antonio Becerra sólo por estar haciendo su trabajo. Esta gente necesita ayuda psiquiátrica y se encontraron con un líder psiquiátrico.”

Preocupación por la seguridad en los actos de campaña

El violento episodio, ocurrido a metros del Presidente, reavivó la discusión sobre la falta de control en los actos proselitistas del oficialismo. Según fuentes policiales, la mujer habría estado a escasos centímetros de Milei mientras éste saludaba desde una camioneta, antes de ser demorada y luego liberada momentáneamente.

De acuerdo con los reportes del caso, A.I. finalmente fue arrestada tras el intento de agresión y trasladada a la seccional, aunque recuperó la libertad pese a la gravedad del hecho. Quedó imputada en una causa en curso.

El caso se suma a otros incidentes recientes que tuvieron como blanco a periodistas y reporteros gráficos durante actos políticos, reforzando el debate sobre la vulnerabilidad de la prensa y la falta de garantías de seguridad en este tipo de eventos.

Mientras tanto, en el entorno de La Libertad Avanza se habría encendido la alarma sobre la modalidad “cuerpo a cuerpo” de los actos de campaña y los riesgos que implica mantener un contacto tan directo con el público en contextos cada vez más crispados.

Fuente: GLP