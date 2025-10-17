Economía, Info general, Política, Provinciales

Uber está habilitado por la justicia para trabajar en Tierra del Fuego.

Por Armando Cabral

Argentina 17/10/2025.- Uber está habilitado en varias provincias de Argentina, incluyendo Buenos Aires, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, y Tucumán. La operación de Uber se basa en una plataforma de intermediación que conecta a usuarios y conductores, y la lista de ciudades específicas dentro de estas provincias se actualiza constantemente. En Tierra del Fuego esta habilitada por resolución judicial.

Provincias y algunas ciudades habilitadas
  • Buenos Aires: Incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, además de ciudades como Mar del Plata.
  • Chaco: San Fernando.
  • Chubut: Escalante.
  • Córdoba: Capital, Colón, Punilla, Santa María y el resto de la provincia.
  • Corrientes: Corrientes capital.
  • Entre Ríos: Paraná.
  • Jujuy: Doctor Manuel Belgrano, El Carmen, Palpalá, San Pedro.
  • Mendoza: Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú.
  • Misiones: Capital.
  • Río Negro: Bariloche.
  • Salta: Salta, Cerrillos, General Güemes, La Caldera.
  • Santa Fe: Rosario, Santa Fe capital y San Lorenzo.
  • Tucumán: Tucumán capital, Cruz Alta, Famaillá, Lules, Tafí Viejo, Trancas, Yerba Buena. 
Consideraciones importantes
  • Expansión constante: Uber está en un proceso de expansión, por lo que la lista de ciudades habilitadas puede cambiar. Se recomienda revisar la aplicación para obtener la información más reciente.
  • Marco regulatorio: Si bien Uber opera legalmente en Argentina a través de su plataforma de intermediación, algunas provincias y ciudades han desarrollado marcos regulatorios específicos para la prestación del servicio.
  • Requisitos: Para conducir en Uber, los socios conductores deben cumplir con los requisitos de la plataforma y los requisitos específicos de cada municipio. 
  • Que pasa en Tierra del Fuego 
Uber sí opera en Tierra del Fuego, Argentina, en las tres ciudades principales: Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. La idea de que no está disponible se basa en la desinformación o en la existencia de disputas locales y resistencia por parte de los taxistas, aunque la justicia argentina ha validado la legalidad de la plataforma en varios fallos recientes en la provincia. 
  • Operación actual: Uber está activa en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
  • Mayor demanda en Ushuaia: La actividad es más intensa en Ushuaia, principalmente debido al turismo.
  • Conflictos locales: La plataforma ha enfrentado resistencia de los taxistas en algunas localidades, generando situaciones de conflicto.
  • Legalidad de la plataforma: La justicia de Tierra del Fuego ha emitido fallos favorables a Uber, confirmando que la plataforma es legal y que los servicios de transporte de pasajeros mediante la aplicación no son punibles, según los fallos recientes de ubereslegal.com, a pesar de que ha habido decisiones judiciales en otras jurisdicciones que han declarado la ilegalidad de Uber. 
