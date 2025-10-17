Uber está habilitado por la justicia para trabajar en Tierra del Fuego.

Provincias y algunas ciudades habilitadas
- Buenos Aires: Incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, además de ciudades como Mar del Plata.
- Chaco: San Fernando.
- Chubut: Escalante.
- Córdoba: Capital, Colón, Punilla, Santa María y el resto de la provincia.
- Corrientes: Corrientes capital.
- Entre Ríos: Paraná.
- Jujuy: Doctor Manuel Belgrano, El Carmen, Palpalá, San Pedro.
- Mendoza: Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú.
- Misiones: Capital.
- Río Negro: Bariloche.
- Salta: Salta, Cerrillos, General Güemes, La Caldera.
- Santa Fe: Rosario, Santa Fe capital y San Lorenzo.
- Tucumán: Tucumán capital, Cruz Alta, Famaillá, Lules, Tafí Viejo, Trancas, Yerba Buena.
Consideraciones importantes
- Expansión constante: Uber está en un proceso de expansión, por lo que la lista de ciudades habilitadas puede cambiar. Se recomienda revisar la aplicación para obtener la información más reciente.
- Marco regulatorio: Si bien Uber opera legalmente en Argentina a través de su plataforma de intermediación, algunas provincias y ciudades han desarrollado marcos regulatorios específicos para la prestación del servicio.
- Requisitos: Para conducir en Uber, los socios conductores deben cumplir con los requisitos de la plataforma y los requisitos específicos de cada municipio.
- Que pasa en Tierra del Fuego
Uber sí opera en Tierra del Fuego, Argentina, en las tres ciudades principales: Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. La idea de que no está disponible se basa en la desinformación o en la existencia de disputas locales y resistencia por parte de los taxistas, aunque la justicia argentina ha validado la legalidad de la plataforma en varios fallos recientes en la provincia.
- Operación actual: Uber está activa en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
- Mayor demanda en Ushuaia: La actividad es más intensa en Ushuaia, principalmente debido al turismo.
- Conflictos locales: La plataforma ha enfrentado resistencia de los taxistas en algunas localidades, generando situaciones de conflicto.
- Legalidad de la plataforma: La justicia de Tierra del Fuego ha emitido fallos favorables a Uber, confirmando que la plataforma es legal y que los servicios de transporte de pasajeros mediante la aplicación no son punibles, según los fallos recientes de ubereslegal.com, a pesar de que ha habido decisiones judiciales en otras jurisdicciones que han declarado la ilegalidad de Uber.