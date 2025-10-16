SUMATE AL TALLER DE EDUCACIÓN FINANCIERA

Rio Grande 16/10/2025.- Desde la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario -dependiente del Municipio de Río Grande- se lanza una nueva capacitación gratuita destinada a mujeres y diversidades, donde podrán acceder a herramientas para fortalecer sus finanzas y potenciar su independencia económica. Las interesadas en participar deberán inscribirse a través del siguiente link https://bit.ly/4579aTH.

Con el propósito de fortalecer la autonomía económica y brindar herramientas para una mejor gestión de las finanzas personales, el Municipio realizará el taller de “Educación Financiera”, orientado a promover el manejo responsable del dinero y la toma de decisiones económicas informadas.

Durante el encuentro se abordarán conceptos básicos sobre organización del presupuesto familiar, planificación financiera, ahorro, uso responsable de los recursos y acceso a servicios financieros. La propuesta busca acompañar a mujeres y diversidades en el desarrollo de habilidades que contribuyan a su independencia económica y bienestar integral.

La propuesta estará a cargo de la profesora Natalia Vittaz, quien acompañará a las participantes en una jornada práctica, dinámica y orientada a resolver dudas concretas que surgen a la hora de organizar y administrar el dinero, planificar gastos y elaborar presupuestos personales o familiares.

El taller comenzará el 22 de octubre, de 14 a 16:30 horas en el Museo “Virginia Choquintel” (Alberdi 555). La actividad es con cupos limitados.

Las interesadas en sumarse a esta iniciativa que brindará el Municipio, deberán ser mayores de 18 años e inscribirse a través del siguiente link: https://bit.ly/4579aTH. Para mayor información pueden comunicarse al 2964-495155.

A través de esta propuesta, el Estado Municipal reafirma su compromiso con la inclusión, la igualdad de género y la autonomía económica de las mujeres y diversidades de la ciudad.