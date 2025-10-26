Suma fija de 40 mil pesos y asueto por el Día del Empleado Municipal para los estatales de Ushuaia

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur informó a las y los trabajadores municipales de la ciudad de Ushuaia que, según lo dispuesto por el Ejecutivo Municipal mediante el Decreto N° 1.766/2025, se determinó el otorgamiento de una suma fija de $40.000, no remunerativa y no bonificable, correspondiente al mes de octubre de 2025 y destinada a la totalidad del personal municipal, en todas sus modalidades contractuales.

Asimismo, a través del Decreto N° 1772/2025, el Municipio dispuso el asueto administrativo para el día lunes 10 de noviembre de 2025, en conmemoración del Día del Empleado Municipal, trasladando la fecha habitual debido a las elecciones de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y de la Caja de Previsión Social (CPS), que se realizarán el 7 de noviembre.

Desde ATE Tierra del Fuego manifestaron: “Valoramos el reconocimiento a las y los trabajadores municipales, reafirmando la necesidad de continuar discutiendo en conjunto con las organizaciones sindicales las paritarias salarial”.