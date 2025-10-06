Se viene el Gran Bingo del Día de las Madres en Río Grande: comienza la entrega de entradas

La entrada es libre y gratuita, aunque se recomienda a quienes deseen participar que retiren sus entradas con anticipación, ya que el cupo es limitado.
¿Cuándo y dónde retirar las entradas?
El retiro de entradas comenzará el lunes 6 de octubre a las 17:00 horas, y se realizará por orden de llegada y hasta agotar stock.
Puntos de retiro habilitados:
Agrupación Militancia en Marcha – Lola Kieps 183
Sede Forja Centro – Islas Malvinas 1121
Agrupación 25 de Febrero – Goytisolo 545, Chacra 2
Agrupación 8 de Octubre – Karukinka 699
MSI – Yourka 133
Forja Ideas – Seriot 829
Agrupación 27 de Octubre – Pellegrini 478
Este bingo promete ser una hermosa ocasión para compartir, reír y celebrar el amor incondicional de las madres. Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar y vivir un momento único.