Se viene el Gran Bingo del Día de las Madres en Río Grande: comienza la entrega de entradas

06/10/2025.- Con motivo de una de las celebraciones más queridas del año, se viene el Gran Bingo del Día de las Madres, un evento especial que busca homenajear a todas las madres de la comunidad con una jornada llena de premios, alegría y encuentro.

La entrada es libre y gratuita, aunque se recomienda a quienes deseen participar que retiren sus entradas con anticipación, ya que el cupo es limitado.

¿Cuándo y dónde retirar las entradas?

El retiro de entradas comenzará el lunes 6 de octubre a las 17:00 horas, y se realizará por orden de llegada y hasta agotar stock.

Puntos de retiro habilitados:

Agrupación Militancia en Marcha – Lola Kieps 183

Sede Forja Centro – Islas Malvinas 1121

Agrupación 25 de Febrero – Goytisolo 545, Chacra 2

Agrupación 8 de Octubre – Karukinka 699

MSI – Yourka 133

Forja Ideas – Seriot 829

Agrupación 27 de Octubre – Pellegrini 478

Este bingo promete ser una hermosa ocasión para compartir, reír y celebrar el amor incondicional de las madres. Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar y vivir un momento único.