SE LLEVARÁ A CABO EN LA PROVINCIA IMPORTANTE SEMINARIO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD E INTERVENCIONES POLICIALES

Tierra del Fuego 15/10/2025.- El Gobierno de Tierra del Fuego AIAS, en conjunto con la Municipalidad de Ushuaia, la Policía de la Provincia y el Instituto Universitario Juan Vucetich dictará el Seminario Taller Gestión de la Seguridad e Intervenciones Policiales. El evento se realizará el miércoles 15 y jueves 16 de octubre en simultáneo en el Salón del IPRA en Ushuaia y en el Gimnasio de la Escuela de Policía en Río Grande a partir de las 10h.

La apertura en Ushuaia estará a cargo del Gobernador Gustavo Melella, acompañado del ex Viceministro de Seguridad de la Nación y ex Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, del Viceministro de Coordinación de Gabinete, Jorge Canals, del Jefe de la Policía Provincial, Jacinto Rolón y del Director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares.

El seminario tendrá modalidad de taller presencial distribuido en dos jornadas intensivas en las cuales los capacitadores recuperarán el saber experto del personal policial participante, mediante clases interactivas que incorporen enfoques teóricos, metodológicos y operativos propios de la actividad policial.

Las capacitaciones estarán a cargo de expertos y especialistas del IUV en Seguridad Pública y Ciudadana y docentes y capacitadores de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Certificación la Secretaría de Extensión Universitaria del IUV expedirá un certificado de participación con una duración total de 16 hs.

Las políticas públicas de seguridad constituyen un conjunto de intervenciones destinadas a prevenir y hacer cesar el delito mediante acciones orientadas a disuadir, investigar, conocer, anticipar y desarticular las problemáticas criminales. Estas políticas se estructuran a partir de la aplicación de la ley penal pero no se agotan en ella, puesto que la prevención implica intervenir sobre problemáticas que exceden ampliamente la mera política criminal, dado que todas aquellas acciones destinadas al desarrollo humano integral también impactan sobre la violencia, especialmente en grupos en situación de mayor exposición a factores criminógenos.

En consecuencia resulta fundamental dotar a las instituciones policiales de conocimiento, doctrina y capacidades de actuar en sintonía con una mirada de la seguridad integral que contemple las múltiples dimensiones del problema delictivo e integrada a un amplio conjunto de intervenciones tanto del sistema penal como de otros ámbitos.