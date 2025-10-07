SE LANZA NUEVA ETAPA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE SALUD VISUAL

El Municipio lleva adelante con recursos propios el Programa de Salud Visual, una política pública impulsada por el intendente Martín Perez que ya se ha consolidado en nuestra ciudad; y que a lo largo de estos años ha permitido que infancias, adolescencias y adultos mayores riograndenses accedan en equidad e igualdad de oportunidades a la salud visual.
Esta nueva etapa del Programa está dirigida exclusivamente a adolescentes de 13 a 17 años que no cuenten con obra social. Las inscripciones comenzarán este martes 7 de octubre a través del link: https://bit.ly/46W5XWn. A partir de las 10.00 horas estará habilitado el formulario online con 700 atenciones para asignar.
Los adolescentes realizarán sus controles oftalmológicos en los Centros Municipales de Salud N° 1 y 3, como así también en el Centro de Especialidades Médicas. También recibirán un certificado de salud visual y, de acuerdo a los resultados que arrojen los controles, se gestionarán y entregarán posteriormente los lentes en caso de ser necesario y de manera totalmente gratuita.
Frente al contexto, el Municipio redobla sus esfuerzos y da continuidad a este Programa para garantizar una salud accesible, equitativa y centrada en el cuidado de nuestros jóvenes.