Se frena el consumo masivo: baja en supermercados y auge del comercio de barrio

El consumo en supermercados y mayoristas sigue cayendo, mientras los autoservicios independientes y el comercio de cercanía ganan terreno por la preferencia del consumidor de comprar menos y más seguido.

El consumo masivo registró en septiembre un aumento interanual del 4,4%, pero una caída del 3,7% frente a agosto, según el relevamiento de la consultora Scentia. Aunque el acumulado de 2025 aún muestra un avance del 1,8%, el mes pasado confirmó una tendencia a la baja impulsada por la cautela de los consumidores ante la incertidumbre electoral y la volatilidad cambiaria.

Los mayoristas y supermercados de cadena fueron los canales más golpeados por la retracción del consumo, mientras que los autoservicios independientes, el e-commerce y los comercios de barrio muestran un mejor desempeño.

Qué pasó con cada canal de ventaDe acuerdo con el informe, los supermercados tuvieron una baja del 4,4% interanual y una caída del 5,3% en lo que va del año. Los mayoristas, por su parte, retrocedieron 4,3% frente a agosto y también muestran una disminución del 5,3% acumulada.

En cambio, los autoservicios independientes crecieron 8,6% frente a septiembre de 2024, aunque aún registran una baja de 1,2% anual. Las farmacias descendieron 1,8% interanual, pero acumulan un alza del 4,6% en lo que va del año. El e-commerce continúa expandiéndose, con un incremento de 14,7% interanual y una suba acumulada de 11,9%, mientras que kioscos y almacenes avanzaron 8,5% en el mes y acumulan un crecimiento de 9,4% durante 2024.

Scentia destacó que tanto los supermercados como los mayoristas “continúan en una tendencia negativa, aunque la contracción comienza a desacelerar”. La consultora aclaró que septiembre tuvo un día menos que agosto y se restó otro por el Día del Empleado de Comercio, factores que afectaron especialmente a los grandes canales de venta.

Qué rubros crecieron y cuáles se retrajeron

En el análisis por categoría, Alimentación creció 5,7% interanual, Impulsivos 5,3%, Desayuno y merienda 4,1%, Higiene y cosmética 2,6% y Perecederos 2,4%. En cambio, Bebidas con alcohol se derrumbaron 10,6% y Bebidas sin alcohol 5,9%. En lo que va de 2025, esos dos rubros acumulan caídas de 11,8% y 11,7%, respectivamente.

El informe remarcó que el rubro de bebidas es el más afectado, con diferencias según el canal de comercialización.

El auge del comercio de cercanía

La consultora explicó que el crecimiento de los autoservicios independientes responde principalmente a un cambio de hábitos de consumo: los clientes compran menos unidades por vez y prefieren los comercios de barrio. Este comportamiento se observa con mayor intensidad en el interior del país, donde la presencia de grandes cadenas es menor.

En estos canales, la mayoría de las canastas mostró avances frente a septiembre de 2024: Alimentación subió 14,9%, Impulsivos 15%, Higiene y cosmética 11,5%, Perecederos 9,7%, Desayuno y merienda 7,7%, Limpieza de ropa y hogar 7,6%, y Bebidas con alcohol 0,3%. Solo Bebidas sin alcohol tuvo un leve retroceso del 1,2%.

Por el contrario, en los supermercados y mayoristas casi todos los rubros presentaron bajas. En tanto, el comercio electrónico siguió con su tendencia positiva: las ventas en Alimentación crecieron 25,4%, y en Bebidas sin alcohol y Desayuno y Merienda, cerca del 20%. La única excepción fue Bebidas con alcohol, con una caída del 11%.

En farmacias, se destacó una fuerte caída del 57% en Limpieza de ropa y hogar, que acumula una baja del 44,8% en 2025.

Qué se espera para los próximos meses

De cara al último trimestre del año, Scentia prevé que la heterogeneidad entre canales se mantenga, con un leve repunte hacia fin de año, un período que suele ser más favorable en términos de ventas.

Sin embargo, los primeros indicios no son alentadores: la segunda fecha comercial más importante del año, el Día de la Madre, tuvo un desempeño negativo. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pymes cayeron 3,5% interanual, marcando la cuarta baja consecutiva.

El informe de CAME asoció este resultado a la pérdida del poder adquisitivo y a un menor impacto de la fecha en el impulso del consumo. “A pesar de que el 83,5% de los comercios aplicó descuentos, promociones y cuotas sin interés, las ventas no lograron repuntar en términos reales”, explicó la entidad. Y agregó: “La amplia adopción de estrategias comerciales —como reintegros bancarios, ofertas cruzadas y financiación extendida— permitió sostener el movimiento en algunos rubros, pero sin traducirse en un aumento del consumo efectivo”.

