Se acaban los dólares del Tesoro y es inminente que el Gobierno vuelva a utilizar lo que adelantó el Fondo

Argentina 09/10/2025.- El rescate de EEUU tiene que servir para blindar al Gobierno no solo hasta el 26 O, sino para el día después.

Se acaban los dólares y comienza una nueva etapa a lo sumo que aparezca un contundente el salvataje de Trump y Bessent. Al Tesoro le quedan tan solo US$ 340 millones para usar y después de eso vendrán los dólares que adelantó el FMI. El cálculo corre por cuenta de Luis Secco y muestra como corre el «taxi» de los billetes verdes que utiliza Economía (comprados al campo en la última eliminación de retenciones) se aceleró. El miércoles vendieron US$ 330 millones y acumulan ventas por más de US$ 2.000 millones desde finales de septiembre.

En el medio, se esperan anuncios. Los bonos que venían cayendo 2% terminaron arriba. La especulación que es haya un anuncio inminente por el salvataje tripartido del Tesoro, el FMI y organismos como Banco Mundial y BID. ¿Podría haber un megapaquete para la Argentina? Algunos creen que sí.

Mientras aparezca, el Tesoro suelta hasta el último dólar para defender una paridad que el mercado descree. Lo había avisado Luis Caputo: «Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda». Sucedió en una escaramuza post «7 S» y se llevó US$ 1.000 millones del acuerdo con el FMI. Luego la mano visible de Scott Bessent y la eliminación de las retenciones hicieron que el mercado pagara la vuelta. Y acá estamos otra vez.

Al Gobierno le queda una rueda más para seguir colgado del travesaño. El viernes es feriado en la Argentina y el lunes en los Estados Unidos. Nicolás Capella, trader de Invertir en Bolsa (IEB), recuerda que en estos días hay que pagar US$ 316 millones a organismos internacionales. «Por lo tanto, salvo que entre algún anticipo de los ya anunciados por los OOII, o bien se hayan rolleado esos vencimientos, el Tesoro se ha quedado sin poder de fuego para seguir vendiendo en estos niveles», anticipa. «Por lo tanto, el jueves será de vital importancia ver si el Tesoro sigue parado en $1.430 o bien lo dejan correr hasta la banda en donde debería intervenir el BCRA», sostiene.

Hay muchas especulaciones con respecto al viaje del equipo económico: que se quedarán hasta el 14 (cuando llega Javier Milei) e incluso que volverán antes (con las manos vacías o con el deal cerrado). No se sabe. Lo que sí se sabe es que el rescate de EEUU tiene que servir para blindar al Gobierno no solo hasta el 26 O, sino para el día después.

En el cortísimo plazo, el Tesoro tiene balas para una última función. Después vendrá un saltito a $1.484,65 (el techo de la banda que informa el Banco Central) y de ahí los dólares de una Kristalina que imploró a que la gente acompañe a Milei en las elecciones.

