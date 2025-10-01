SE ABREN LAS INSCRIPCIONES AL CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE PESCA Y ACUICULTOR ARTESANAL

Tierra del Fuego 01/10/2025.- Se trata de la tercera edición de dicha formación, la cual es organizada por el Ministerio de Producción y Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Empleo, y el Ministerio de Educación a través de la Dirección Provincial de Escuelas Técnicas. La misma dará inicio el próximo 13 de octubre.

El curso es abierto al público general y tiene como único requisito disponer de conectividad de internet, dado que las clases teóricas serán de modalidad virtual, mientras que las clases prácticas serán presenciales.

Además, estará compuesto de seis espacios curriculares: Artes de Pesca, Recursos pesqueros comerciales, Técnicas de conservación, Legislación pesquera y Marinería y Acuicultura. Se dividirá en dos partes, la primera a iniciar el próximo 13 de octubre, finalizando el 12 de diciembre, mientras que la segunda parte dará inicio el 9 de marzo, concluyendo el 5 de junio del próximo año. El cupo de la inscripción es limitado.

Al respecto, el director Provincial del CECAFMA (Centro de Estudios y Capacitación para la Formación Marítima y Acuícola), Sebastián Gauna, detalló que “la formación estará a cargo de profesionales de la Secretaría de Pesca y Acuicultura de la provincia”.

“Este curso de formación laboral ofrece variados conocimientos teóricos y mucha práctica, otorgando un perfil de formación con diversas habilidades técnicas, como por ejemplo el armado de una red de pesca que sirve al desempeño diario, sobre todo en la parte de marinería. Los conceptos que se transmiten no están disponibles en cualquier lugar, y son muy valiosos porque vienen de personas formadas que trabajan en el sector de la pesca” destacó Gauna.

Asimismo indicó que finalizado el curso se otorgará una certificación avalada por el INET (Instituto Nacional de Educación Técnica), “la cual suma mucho al CV, donde distintos productores piden que sus empleados hagan esta formación técnica, la cual profesionaliza al sector”.

Los interesados en participar podrán inscribirse, hasta el 12 de octubre inclusive, en el siguiente Link: https://bit.ly/3KpmqL7.