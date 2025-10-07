Río Grande se prepara para el Gran Bingo del Día de las Madres organizado por Fuerza Patria

Rio Grande 07/10/2025.- Con entrada libre y gratuita, el tradicional evento se realizará el sábado 11 de octubre a las 14:30 en el gimnasio del Colegio Don Bosco. Habrá sorteos, premios y sorpresas para compartir.

En el marco del Día de las Madres, el espacio Fuerza Patria llevará adelante una nueva edición del Gran Bingo del Día de las Madres, una propuesta gratuita que promete reunir a cientos de personas en una tarde de diversión, emoción y reconocimiento para todas las mamás.

El encuentro se realizará el sábado 11 de octubre a las 14:30 horas, en el gimnasio del Colegio Don Bosco, ubicado en Tomás Espora 853.

Las entradas podrán retirarse desde el lunes 6 de octubre a las 17 horas, por orden de llegada y hasta agotar stock, en los siguientes puntos habilitados:

• 🗳 Agrupación Militancia en Marcha – Lola Kieps 183

• 🗳 Sede Forja Centro – Islas Malvinas 1121

• 🗳 Agrupación 25 de Febrero – Goytisolo 545 (Chacra 2)

• 🗳 Agrupación 8 de Octubre – Karukinka 699

• 🗳 MSI – Yourka 133

• 🗳 Forja Ideas – Seriot 829

• 🗳 Agrupación 27 de Octubre – Pellegrini 478

El bingo contará con numerosos premios y sorteos especiales, y busca ser un homenaje a todas las madres de la ciudad, en una jornada pensada para disfrutar en familia.

🖊 Los organizadores recordaron a las participantes llevar su birome y asistir con tiempo, ya que las puertas abrirán con anticipación para garantizar una buena ubicación.

📃 El evento cuenta con la Resolución Nº RES-857-2025.