RÍO GRANDE SE PREPARA PARA DISFRUTAR DEL GRAN “BINGO DE LAS MATERNIDADES”

Rio Grande 07/10/2025.- Se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre, a las 16 horas, en el Gimnasio Don Bosco. La jornada, que reunirá a cientos de riograndenses, combinará alegría, diversión y grandes premios. La gestión del intendente Martín Perez busca visibilizar el valor del trabajo comunitario, la empatía y el compromiso compartido, siendo los mismos pilares fundamentales para construir una Río Grande más igualitaria, inclusiva y solidaria.

En el marco del Mes de las Maternidades, el Municipio de Río Grande invita a participar del Bingo de las Maternidades. Dicha propuesta busca celebrar, compartir y reflexionar en comunidad sobre la importancia de acompañar y fortalecer los vínculos entre las mujeres y disidencias de la ciudad.

El Bingo de las Maternidades será, además, una oportunidad para acompañar el crecimiento de las emprendedoras. Durante el encuentro, mujeres del sector gastronómico ofrecerán sus productos, generando un espacio que promueve el disfrute y la participación, al mismo tiempo que impulsa la economía local y el trabajo de tantas mujeres que día a día apuestan al desarrollo con esfuerzo y creatividad.

Asimismo, la jornada -que reunirá a cientos de riograndenses- incluirá grandes premios entre los cuales se destacan tablets, teléfonos celulares y elementos para el hogar.

Al respecto, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario Ivana Ybars afirmó que “desde la gestión del intendente Martín Perez trabajamos todos los días para fortalecer los lazos comunitarios y acompañar a las mujeres y disidencias de nuestra ciudad».

Y en este sentido, aseguró que «este bingo no es sólo una actividad recreativa, sino también una oportunidad más para escucharnos, compartir y seguir creciendo juntas y juntos”.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con las políticas públicas de género y diversidad, que promueven la concientización, la transformación social y el acompañamiento integral a todas las mujeres y disidencias de Río Grande.