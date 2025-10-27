RÍO GRANDE: LINDA, ORDENADA Y LIMPIA

Rio Grande 27/10/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, inició esta semana los trabajos de preparación de suelos y superficies en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de acondicionar los espacios donde, a partir de la próxima semana, se realizará la colocación de plantines producidos en el Vivero Municipal.

Estas tareas incluyen la remoción, nivelación y aireación de la tierra, permitiendo que los canteros y sectores verdes estén en óptimas condiciones para recibir las especies florales que aportarán color y vida a los espacios públicos durante la temporada primaveral.



El Vivero Municipal, por su parte, se encuentra en plena producción de los plantines que serán distribuidos en diversos sectores de la ciudad. Gracias al sistema de calefacción e iluminación con el que cuenta el establecimiento, algunas especies ya se encuentran en su etapa final de crecimiento, mientras que otras variedades continúan bajo cuidados especiales hasta alcanzar su tamaño ideal.

Cada año, el Municipio planifica que para el mes de noviembre los plantines estén listos para ser colocados en plazas, bulevares y espacios de uso cotidiano de las y los riograndenses. Asimismo, se prevé adelantar la plantación en sectores más reducidos y protegidos durante la segunda quincena de octubre, aprovechando las condiciones climáticas favorables.

Una vez finalizada la plantación en los espacios públicos, el Municipio llevará adelante la entrega de plantines a vecinos y vecinas, promoviendo la participación comunitaria en el cuidado del entorno urbano y reafirmando el compromiso colectivo de construir una Río Grande más linda, ordenada y limpia.