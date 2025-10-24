RGA ALIMENTOS LANZA PROMOCIÓN ESPECIAL DE FIN DE SEMANA

Rio Grande 24/10/2025.- Este viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre, quienes se acerquen al punto de venta de RGA Alimentos en el Paseo Canto del Viento, podrán obtener un 30% de descuento en la segunda unidad de pollos frescos.

Los pollos frescos de RGA Alimentos ya se encuentran disponibles en toda la provincia con la misma calidad de siempre. Cabe destacar que, esta promoción busca acompañar a las familias riograndenses con precios accesibles, ofreciendo productos locales y seguros.

Las y los interesados podrán acercarse de martes a sábados de 10 a 20 horas y el domingo de 10 a 13 horas en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650.

Además, podrán encontrar alimentos frescos como pescado, huevos y carne porcina de productores locales.

Río Grande Activa, a través del Municipio de Río Grande, fomenta el consumo de productos frescos y de calidad, elaborados con los más altos estándares de producción local.