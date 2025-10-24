¿Quién gana las elecciones 2025? Google revela que la REAL preocupación en Argentina no son los candidatos

Según supo Noticias Argentinas, el relevamiento de Google, que mide el interés y no la intención de voto, muestra que las preocupaciones logísticas y económicas están por encima de las disputas partidarias a nivel nacional.

El bolsillo, la principal preocupación

El informe detalla que los temas políticos más buscados por los argentinos en la última semana están directamente ligados a la crisis económica.

Top 5 Nacional (temas políticos):Trabajo, Jubilación, Salario, Economía, Seguridad(El top 10 lo completan Educación, Energía, Deuda, Coste e Inflación)

Esta tendencia se replica en las principales provincias, con leves variaciones:

CABA y PBA: Trabajo Jubilación Salario Economía Seguridad.

Córdoba: Trabajo Jubilación Salario Educación Economía.

Santa Fe: Trabajo Educación Salario Jubilación Deuda.



Dudas logísticas: Padrón y Boleta Única

Más allá de la economía, la principal búsqueda de los argentinos relacionada con la elección es puramente práctica:

Término más buscado: «Padrón electoral 2025».

Además, las preguntas que más crecieron en la última semana reflejan dudas básicas sobre el proceso democrático y el nuevo sistema de votación:

¿Por qué es importante votar?

¿Qué son las elecciones legislativas?

¿Cuándo arranca la veda electoral?

¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?

¿Dónde votar el 26 de octubre?

Confusión de candidatos: «¿De qué partido es?»

El interés sobre los partidos políticos no se centra en sus plataformas, sino en identificar a qué espacio pertenecen los candidatos. Las preguntas más populares del último mes fueron:

¿Lilia Lemoine de qué partido es?

¿Burlando es candidato de qué partido?

¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido?

¿Facundo Manes de qué partido político es?

¿Fernando Gray de qué partido es?

¿Espert de qué partido es?

¿Diego Santilli de qué partido es?

¿Dónde «calienta» más la elección?

Geográficamente, el interés de búsqueda es más alto en los distritos más grandes, pero el crecimiento más fuerte se ve en provincias patagónicas y del norte.

Zonas con MÁS búsquedas:Provincia de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Córdoba Provincia de Santa Fe Provincia de Mendoza

Zonas con MAYOR CRECIMIENTO de búsquedas:Provincia de Santiago del Estero Provincia de Río Negro Provincia de Mendoza Provincia de Tierra del Fuego Provincia de Santa Cruz.

Google aclara que estos datos miden el «interés de búsqueda» y no predicen un resultado, pero dejan un panorama claro: más que en quién gana, los argentinos están enfocados en cómo sobreviven.