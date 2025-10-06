PUERTO: Entra en funcionamiento punto de venta para emprendedores

Ushuaia, lunes 6 de octubre de 2025.- El Ministerio de Economía de la Provincia puso en funcionamiento junto a numerosos emprendedores de Tierra del Fuego, el punto para la comercialización de productos regionales en el puerto de Ushuaia. Acompañó la propuesta, la titular de la Legislatura en ejercicio del Poder Ejecutivo, vicegobernadora Mónica Urquiza.

El titular de Economía, ministro Francisco Devita agradeció a diversos sectores de la administración pública fueguina quienes colaboraron para la puesta en funcionamiento del espacio. Economía popular fue el área que se ocupó del ecosistema emprendedor, recordó. “Por qué no tener un punto de venta para mostrar” la producción local. Asi fue que distintas áreas como Puertos, Economía, INFUETUR y personal de planta permanente gestionaron para abrir el punto.

“Para nosotros es un montón. Es un momento de alegría y emoción. Quiero agradecerles a los emprendedores, tener productos acá a la venta”. Asi Devita resaltó el trabajo de apuntalar el ecosistema emprendedor, “tratando de estar al lado” de ellos. El funcionario sostuvo que el emprendedurismo “no es un camino fácil” y pidió compartir “como comunidad”, cerró.

Acompañaron la propuesta el legislador Federico Sciurano; funcionarias y funcionarios del gobierno fueguino; integrantes del Prefectura Naval argentina y numerosos emprendedores.