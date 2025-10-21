Presión tributaria en Argentina 2025: 155 impuestos y qué cambios trajo la gestión Milei, en Chile solo 15.

Esto se debe a que, a nivel municipal, se incorporó un nuevo impuesto vinculado al servicio de transporte mediante plataformas electrónicas, que obliga a pagar un 1% del valor de cada viaje para un fondo destinado a mejorar el transporte público.

En detalle, los impuestos nacionales bajaron de 46 a 45, los provinciales siguen siendo 25, y los municipales aumentaron de 84 a 85. Aun así, el 94% de la recaudación se concentra en apenas diez tributos, en su mayoría nacionales.

Los impuestos que más aportan y cómo se distribuye la recaudación

Según el IARAF, el IVA es el impuesto más relevante, aportando el 24% de la recaudación total. Le siguen las contribuciones y aportes a la seguridad social (19%) y el impuesto a las ganancias, tanto de personas físicas como jurídicas (17%). El impuesto provincial a los ingresos brutos aporta un 14%, mientras que la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene municipal suma un 2,4%.

Respecto a la distribución, de cada $100 recaudados durante 2025, el Tesoro Nacional recibiría $25,7; la ANSES $28,1; las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires $33,7, y los municipios $12,5.

Reducción de impuestos y la promesa de Milei para el futuro

Aunque no se eliminaron muchos tributos, la gestión de Milei impulsó reducciones significativas en algunos impuestos, como los derechos de exportación (retenciones) a bienes industriales y, de manera temporal, al sector agropecuario. También bajaron aranceles a la importación de productos electrónicos como celulares, televisores y aires acondicionados.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró en el Congreso Anual del IAEF que, gracias a una política fiscal más austera, el superávit permitirá «devolverle al sector privado entre 450.000 y 500.000 millones de dólares» para el próximo lustro, lo que implica una fuerte reducción de impuestos.

Caputo pidió además que las provincias y municipios también reduzcan sus tasas impositivas, recordando que muchas de las tasas municipales «son ilegales y arbitrarias» y que desde Nación se sigue «la batalla contra el atropello de los intendentes».

Argentina tiene aproximadamente 155 impuestos, tasas y contribuciones vigentes, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Estos impuestos se dividen en:

– Nacionales: 45 tributos, que incluyen:

– Impuesto a las Ganancias

– Impuesto al Valor Agregado (IVA)

– Impuesto a los Bienes Personales

– Impuesto a los Combustibles

– Provinciales: 25 tributos, que incluyen:

– Impuesto sobre los Ingresos Brutos

– Impuesto Inmobiliario

– Impuesto a los Automotores

– Municipales: 85 tributos, que incluyen:

– Tasa de Seguridad e Higiene

– Tasa de Inspección

– Tasa por Servicios Generales

Es importante destacar que aunque hay muchos impuestos, el 94% de la recaudación se concentra en apenas diez tributos, en su mayoría nacionales

CHILE TIENE SOLO 15 IMPUESTOS.

Chile tiene un sistema tributario complejo con varios impuestos directos e indirectos. A continuación, te presento algunos de los impuestos más comunes:

Impuestos Directos

– Impuesto a la Renta de Primera Categoría: grava las rentas del capital, como empresas comerciales, industriales, mineras y de servicios, con una tasa del 27%.

– Impuesto Único de Segunda Categoría: grava las rentas del trabajo dependiente, con tasas que van del 0% al 40%.

– Impuesto Global Complementario: grava los ingresos totales de las personas naturales residentes en Chile.

Impuestos Indirectos

– Impuesto al Valor Agregado (IVA): grava la venta de bienes y servicios, con una tasa del 19%.

– Impuesto a los Productos Suntuarios: grava la importación de productos de lujo, con una tasa del 15% sobre el valor de enajenación.

– Impuesto a los Tabacos: grava la venta de productos de tabaco.

– Impuesto a los Combustibles: grava la venta de combustibles.

– Impuesto a las Bebidas Alcohólicas: grava la venta de bebidas alcohólicas.

Otros Impuestos

– Impuesto Territorial: grava la propiedad inmobiliaria, con tasas que varían según la ubicación y el valor de la propiedad.

– Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones: grava la transmisión de bienes por herencias o donaciones.

– Impuesto a los Casinos de Juegos: grava la operación de casinos de juego en Chile .

En total, existen más de 15 impuestos diferentes en Chile, dependiendo de la fuente y la clasificación. Algunos expertos consideran que el sistema tributario chileno es complejo y requiere simplificación y modernización .

Con información de www.enteratenoticias.com.ar y www.lalicuadoratdf.com.ar