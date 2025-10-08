PRECIOS ACCESIBLES EN “EL MERCADO EN TU BARRIO” ESTE 10 DE OCTUBRE

Rio Grande 08/10/2025.- El Municipio de Río Grande invita a vecinos y vecinas a participar de una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio”, la cual se realizará este viernes 10 de octubre, de 11 a 20 horas, en el Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura Naval 670).

Se trata de una propuesta pensada para acompañar la economía familiar y fortalecer la producción local, ofreciendo alimentos y artículos de primera necesidad a precios accesibles. En esta oportunidad, participarán carnicerías, pollerías, pescaderías, verdulerías, fiambrerías, distribuidoras y proveedores de artículos de limpieza, además de elaboradores y artesanos locales.

Entre las ofertas destacadas se encuentran:

Carnes: asado $13.900 el kg, bola de lomo $12.740 el kg, costeleta $11.900 el kg, cuadrada $12.740 el kg y vacío $13.900 el kg.

Pollería: 3 kg pata muslo $9.750, 2 kg alas $5.980, 2 kg supremas $19.800 y pollo entero $3.500 el kg.

Verduras: papas $890 el kg, bolsa de papas $10.900, cebolla $990 el kg y naranja $1.990 el kg.

Además, en esta edición se suma la empresa Blanco Nieve, quienes ofrecerán sábanas a precios promocionales, como: 1 ½ plaza $18.000, 2 ½ plazas $20.000, Queen (colchón de 1,60 mt) $22.000, Queen (colchón de 1,80 mt) $32.000 y King $35.000.

Cabe destacar que los productos podrán abonarse en efectivo, tarjeta de débito o crédito, facilitando el acceso a toda la comunidad.

Desde el Municipio se invita a participar y aprovechar esta nueva edición, que contribuye al cuidado del bolsillo de las familias riograndenses y a la promoción del trabajo local.