PARTICIPÁ DE LAS CLASES DE APOYO ESCOLAR CON LA MUNI

Rio Grande 27/10/2025.- La Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, a través de este Programa, acompaña a las infancias y adolescencias en su proceso de aprendizaje a lo largo del ciclo escolar. Estos espacios están destinados a los niveles primario y secundario en diferentes puntos de nuestra ciudad.

El Municipio de Río Grande brinda clases de apoyo escolar por medio del programa “Centros de Apoyo a las Trayectorias Educativas”. Estos espacios de aprendizaje tienen como objetivo acompañar todo el ciclo escolar de las niñas, niños y adolescentes.

Las clases abarcan diferentes materias tanto del nivel primario como del secundario, además podrán elegir el horario de la mañana, tarde o vespertino. Quienes estén interesados en sumarse a las clases de apoyo escolar, deben anotarse de forma presencial y la colaboración 1 litro de leche.

Los puntos de acompañamiento se encuentran en las siguientes dependencias:

– CGP Padre Zink (Viedma y Pellegrini)

– Biblioteca Schmidt (Av. San Martín 438)

– Biblioteca “El Muelle” (Keninek 321)

– CDMC (Rafaela Ishton 1148)

– CCM B° BIshop (Almirante Brown 1953)

– CIM (Prefectura Naval 730)

– CCM B° Austral (Hoiken 511)

– CCM B° Las Aves (Halcón Peregrino 2347)

– CCM B° Malvinas Argentinas (Cabo Peña 562)

– CCM B° Perón (Pasaje Hugo del Carril 27)

– Casa de Jóvenes (Isla de los Estados 1195)

– Espacio Joven AGP (O’Higgins 791)

– Espacio Joven Zona Sur (El Alambrador 204)

– Comedor “Encuentro Solidario” (D’Agostini 765)

– Comedor Yatel (Kau 1010)

– Comedor “Pequeños Cisnes” (Vapor Asturiano 517)

– Comedor “Manos Solidarias” (Kore 405)

– Comedor “Esperanza Fueguina” (Ardiles 685)

– Comedor de María (Uani 854)

– Corriente Clasista y Combativa (Shelknam 206)

Para más información sobre días y horarios, quienes estén interesados pueden acercarse al centro de apoyo más cercano a su hogar o comunicarse por teléfono al 2964-600599, 436200 Interno 7046 – 7034 o al correo electrónico apoyoescolarmunicipalrga@gmail.com.

De esta manera, la Gestión Municipal continúa reafirmando su compromiso con la educación pública y de calidad, ofreciendo a las y los riograndenses herramientas fundamentales para su futuro.