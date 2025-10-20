Opinión: ¿Especialista en crecimiento con y sin dinero?, ni lo uno, ni lo otro.

Rio Grande 20/10/2025.- Esta frase fue una de las tantas que Javier Milei, en sus épocas de panelista de programas de chimentos, reiteraba como una oración bíblica y que después de dos años, quedó claro que no solo no lo era, sino que demostró todo lo contrario. Además, destrucción del salario, jubilaciones, industrias, pymes, jubilaciones y la imposibilidad de responder donde esta el dinero que falta. Los locales que estarían involucrados en un escandalo por manejo de fondos publicos.

Destruir el estado y al privado también

El presidente argentino destruyó, no solo el estado, tal y como lo había prometido con otra frase que, hoy resulta patética, “soy el topo que viene a destrozar el estado desde adentro”, desde esa postura dejó en la calle a mas de 59.000 empleados públicos, y sus familias, arruino las universidades, recortó jubilaciones, ciencia, tecnología, transportes y la obra pública.

Pero, además llevó la inflación en dólares a más del 50%, el salario mínimo vital y móvil perdió 41% de su poder adquisitivo, el 70 % de los argentinos está endeudados en dólares y no llegan a fin de mes.

Achato los salarios y permitió que solo se homologaran aumentos de 2% como máximo, mientras los gastos en inteligencia aumentaron un 35% y solo en sus viajes ha gastado mas de 4 millones de dólares sin haber logrado absolutamente nada.

No es especialista, en nada, pero si es experto en ajuste, como el que lleva a cabo con el Hospital Garraham, los medicamentos para enfermos oncológicos, con VIH, los programas de salud para niñez y adolescencia, programa como el PROCEAR, o Primer Vivienda o los brutales recortes a las provincias que no le son funcionales, como tierra del fuego que perdió el 29,3% de sus ingresos de coparticipación nacional.

El especialista en demolición económica.

El especialista en crecimiento, con o sin dinero, provoco el cierre de 28 empresas por día, entre ellas, 8 mil panaderías, 10 mil kioscos, 12 mil pymes y tiene provincias como Formosa, Santiago del Estero o Chubut, done el desempleo y la pobreza han llegado, en las dos primeras casi al 50%.

Cuando le preguntaron por esta situación de destrucción generalizada el presidente repreguntó, ¿cómo le pongo plata en los bolsillos a la gente?, y ahí fue cuando se cayó el especialista, no pudo responder nada, solo ese balbuceo habitual que reitera como una muletilla “DIGAMOS, O SEA, DIGAME COMO HAGO”.

Es claro que, no solo no recibirá el noble de economía, aunque si recibió el apoyo de Donal Trump, por estos dias repudiado en todo su pais, donde lo acusan de ser “The King”, el rey y no un presidente.

Sin este, “respaldo”, Milei hoy estaría hablando desde otro lugar, de todas formas, hoy el norteamericano calificó a Argentina como un país a punto de morir, no digan que esta bien, no tienen un peso, están a punto de morir”.

Donald Trump: “Están muriendo”

Y esto, que, en los medios nacionales fue calificado como “brutal”, no es ni mas ni menos que la verdad, Argentina volvió a tener los niveles de reservas de diciembre de 2023, con un prestamos de 20 mil millones de dólares y todos los recortes antes mencionados, más un préstamo de 500 millones de dólares del BID, 32 mil millones de dólares del blanqueo, mas 7000 millones de dólares de la quita de retenciones por 48 hs a las exportaciones de granos y según el ministro de desregulación, 60 mil millones de dólares de “ahorro”, por los ajustes en el estado. Esto implica un monto de mas de 87 mil millones de dólares que los economistas aseguran que pasaron al sector privado, en castellano a los amigos del poder, empresarios, amigos, operadores inmobiliarios y otros.

En lo que va de 2025, las tarifas de servicios públicos en Argentina han aumentado un 34% acumulado, ¿hay que agregar algo mas para demostrar que este personaje no es especialista en nada?

Los escándalos de LLA en todo el pais, también tenemos fueguinos.

Y, como si todo esto no fuera suficiente, los escándalos por Coimas de su hermana, su participación en la difusión de una memecoin, donde resultaron estafadas más de 4000 personas en el mundo, el amigo abogado narco, Diego Spagnuolo, Jose Luis Spert, y su relación con el narco Fred machado, la diputada narco Lorena Villaverde, Ritondo, Kueider, los pedófilos Kiscka y varios concejales y legisladores del interior del pais como Santiago Pauli, Agustin Coto y Natalia Graciania, involucrados en manejos espurios de fondos públicos. Sumando a la ex chica play boy, Karina Celia Vázquez, mas conocida como Karen Reinhardt, que trató de enfermos mentales a quienes no la votan y en Corrientes Virginia Gallardo, la que dijo que había 56 millones de pobres, todo un lujo y brillantes intelectual.

Este es el futuro que les espera a los que lo siguen, pero ademas con la confirmación de un ajuste mas profundo, exigido por el fondo monetario internacional, que reclama, 50% en jubilaciones y 40 % en salario. Después del 26 de octubre, también se sospecha que habrá una nueva devaluación con lo que, todo esto se agravaría aun mas.

La vergonzosa política exterior

Finalmente la política exterior, una de las mas vergonzosas en décadas, la salida de la Organización Mundial de la Salud, OMS, de la Organización de Naciones Unidas, ONU, acusándolos de comunistas, y la frutilla de la torta darle el derecho de autodeterminación a los Klepers, en términos políticos es entregar la soberanía sobre Malvinas, sin olvidar las declaraciones de la diputada judía sionista, según se autodefine, Sabrina Ajmechet, quien manifestó «Ojalá pronto el 2 de abril sea simplemente el 2 de abril, un día que la gente va a trabajar y los chicos al colegio»

Esto es lo que los va a representar. un grupo de especialistas en cipayismo, escándalos, narcos, coimeros, pedófilos, estafadores, corruptos que dijeron alguna vez, venimos a terminar con la corrupción y han sumido al pais en el narcotráfico y la miseria de la mano del especialista.

Armando Cabral