NUEVAS PROPUESTAS RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL SUM PATAGONIA DE RÍO GRANDE

Tierra del Fuego 31/10/2025.- La Secretaría de Representación Política informa que ya se encuentran disponibles las nuevas propuestas recreativas y educativas para toda la comunidad en el SUM Patagonia, ubicado en calle Patagonia 470 del barrio Chacra II. El espacio se encuentra abierto de lunes a viernes, de 9 a 22 h.

Se desarrollan talleres para niños, jóvenes, adultos y personas mayores, con el objetivo de promover el aprendizaje, la recreación y la integración comunitaria. Las actividades disponibles son:

* Reggaetón – lunes y miércoles de 16.30 a 17.30 h

* Salsa – martes y jueves de 20 a 21 h

* Bachata – martes y jueves de 19 a 20 h

* Yoga – miércoles de 18 a 19 h y viernes de 17 a 18 h

* Pilates – lunes 20 a 21.30 h y jueves de 18 a 19 h

* Zumba – martes y jueves de 17 a 18 h

* Charlas de salud – viernes de 15 a 17 h

* Taekwondo – lunes y miércoles de 18.30 a 20.30 h

* Filigrana en papel – martes y jueves de 14 a 16 h

* Inglés – martes de 11 a 12 h y viernes 14 a 15 h

* Belleza de pies – lunes y miércoles de 14.30 a 16.30 h

* Danza urbana – viernes de 20 a 21 h

Al respecto, la subsecretaria de Participación Comunitaria, Silvia Cardozo, precisó que “además, los fines de semana se realiza una feria local donde acompañamos a feriantes que encuentran aquí un lugar para ofrecer sus productos, entendiendo la situación económica actual y la importancia de fortalecer la economía comunitaria”.

Asimismo se invita a los vecinos a conocer el SUM y participar de las actividades, donde se encontrarán con el personal administrativo para brindarles toda la información necesaria.

Para inscripciones y consultas la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 2964473812 de lunes