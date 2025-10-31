NUEVAS PROPUESTAS RECREATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL SUM PATAGONIA DE RÍO GRANDE

Se desarrollan talleres para niños, jóvenes, adultos y personas mayores, con el objetivo de promover el aprendizaje, la recreación y la integración comunitaria. Las actividades disponibles son:
* Reggaetón – lunes y miércoles de 16.30 a 17.30 h
* Salsa – martes y jueves de 20 a 21 h
* Bachata – martes y jueves de 19 a 20 h
* Yoga – miércoles de 18 a 19 h y viernes de 17 a 18 h
* Pilates – lunes 20 a 21.30 h y jueves de 18 a 19 h
* Zumba – martes y jueves de 17 a 18 h
* Charlas de salud – viernes de 15 a 17 h
* Taekwondo – lunes y miércoles de 18.30 a 20.30 h
* Filigrana en papel – martes y jueves de 14 a 16 h
* Inglés – martes de 11 a 12 h y viernes 14 a 15 h
* Belleza de pies – lunes y miércoles de 14.30 a 16.30 h
* Danza urbana – viernes de 20 a 21 h
Al respecto, la subsecretaria de Participación Comunitaria, Silvia Cardozo, precisó que “además, los fines de semana se realiza una feria local donde acompañamos a feriantes que encuentran aquí un lugar para ofrecer sus productos, entendiendo la situación económica actual y la importancia de fortalecer la economía comunitaria”.
Asimismo se invita a los vecinos a conocer el SUM y participar de las actividades, donde se encontrarán con el personal administrativo para brindarles toda la información necesaria.
Para inscripciones y consultas la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 2964473812 de lunes