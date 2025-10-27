“NOSOTROS NO TENEMOS QUE RENDIR CUENTAS, LO TIENEN QUE HACER LOS QUE APOSTARON POR LA DIVISIÓN”

En ese marco, agradeció el acompañamiento de los vecinos y el trabajo de la militancia, a la vez que lamentó la división “que nos llevó a perder un representante en el senado”.

“Lo más importante a lo que nos invita la política es poder escuchar”, dijo, y agregó que “esta es una gran responsabilidad, trabajar para que un gobierno como el que hoy le toca gobernar el país no siga avanzando”. “Es un gran desafío que tenemos y, sin lugar a dudas, lo vamos a lograr, escuchando a la gente y llevando las banderas de lo que nosotros en la provincia queremos, que es un Estado presente”, añadió.

En esta línea, el candidato electo sostuvo que “hoy debemos celebrar un día de la democracia, un día de la expresión del pueblo”.

Por otro lado, agradeció “el voto de la gente, el acompañamiento de cada uno de los ciudadanos a nuestro espacio” y sumó: “Sin lugar a dudas vamos a tener una gran responsabilidad, y la responsabilidad va a ser para la gente, para nuestro pueblo, somos una provincia joven, llena de posibilidades, con un montón de futuro, con un camino por recorrer”.

Al referirse a los resultados, Tita lamentó “la división que nos llevó a perder un representante en el Senado” y concluyó: “Como dijo el Gobernador, esta no era la elección en la que había que pensar en el 27. Nosotros no tenemos que rendir cuentas, tienen que rendir cuentas los que apostaron por la división”.