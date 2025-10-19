Miles de madres participaron del Bingo del Día de la Madre en Ushuaia

La actividad se desarrolló en un espacio colmado de asistentes, y contó con la participación de autoridades provinciales y locales, así como de las candidatas Cristina López y Paola Mancilla, quienes encabezaron la jornada junto a militantes y vecinos.
Durante el evento, el gobernador Gustavo Melella se hizo presente y brindó un mensaje de reconocimiento a todas las madres de la provincia, destacando su rol fundamental en las familias y comunidades fueguinas. “Un feliz Día de la Madre para todas las mamás: las mamás de la vida, del corazón, del amor. Y también para aquellas que hoy nos acompañan desde el cielo”, expresó.
Además, Melella remarcó la importancia del acompañamiento mutuo y la organización social en el actual contexto nacional. “Sabemos que no son tiempos fáciles. Por eso, más que nunca, tenemos que cuidarnos entre todos, acompañarnos y estar cerca de nuestras familias y comunidades”, agregó.
El encuentro se realizó en un ambiente de alegría, unidad y participación, con sorteos y regalos que formaron parte de la propuesta para agasajar a las madres en su día.