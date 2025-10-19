Miles de madres participaron del Bingo del Día de la Madre en Ushuaia

Tierra del Fuego 19/10/2025/.- Miles de madres de distintos barrios de la ciudad participaron este fin de semana del Bingo del Día de la Madre, organizado por Fuerza Patria –Lista 503–, en un evento que combinó sorteos, premios y reconocimientos en un clima de celebración y encuentro.

La actividad se desarrolló en un espacio colmado de asistentes, y contó con la participación de autoridades provinciales y locales, así como de las candidatas Cristina López y Paola Mancilla, quienes encabezaron la jornada junto a militantes y vecinos.

Durante el evento, el gobernador Gustavo Melella se hizo presente y brindó un mensaje de reconocimiento a todas las madres de la provincia, destacando su rol fundamental en las familias y comunidades fueguinas. “Un feliz Día de la Madre para todas las mamás: las mamás de la vida, del corazón, del amor. Y también para aquellas que hoy nos acompañan desde el cielo”, expresó.

Además, Melella remarcó la importancia del acompañamiento mutuo y la organización social en el actual contexto nacional. “Sabemos que no son tiempos fáciles. Por eso, más que nunca, tenemos que cuidarnos entre todos, acompañarnos y estar cerca de nuestras familias y comunidades”, agregó.

El encuentro se realizó en un ambiente de alegría, unidad y participación, con sorteos y regalos que formaron parte de la propuesta para agasajar a las madres en su día.