MEDIOS Y SALUD MENTAL: EL MUNICIPIO IMPULSA UNA PROPUESTA FORMATIVA PARA PERIODISTAS Y COMUNICADORES

Rio Grande 30/10/2025.- El Municipio de Río Grande, junto a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), invita a periodistas, comunicadores y profesionales de los medios, de Tierra del Fuego, a participar del Curso Universitario “Agentes Multiplicadores de Prevención de Suicidio”. En esta oportunidad, dicha propuesta académica gratuita brindará un espacio de formación y reflexión sobre el rol fundamental que cumplen los medios en la construcción de sentidos y en la promoción del cuidado colectivo.

Durante los encuentros se abordarán recomendaciones para una comunicación responsable del suicidio, así como buenas prácticas periodísticas que respeten la dignidad de las personas y promuevan el compromiso ético con la salud mental. También se profundizará en las implicancias éticas y legales que surgen cuando no se cumplen las recomendaciones, en el marco de la Ley Olimpia y la Ley Belén. Asimismo, se trabajará sobre los estereotipos, la violencia estética y las políticas de cuidado en salud mental, promoviendo la articulación entre el derecho a la libertad de expresión y la responsabilidad social del ejercicio comunicativo.

Este módulo está dirigido a trabajadores y trabajadoras de los medios y se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube: https://www.youtube.com/@ciudadtecnologicarga, posibilitando la participación tanto presencial como virtual de los interesados.

El quinto módulo se desarrollará el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, con la participación de destacados profesionales del ámbito de la comunicación y la salud mental.

El viernes a las 18 horas expondrá el Lic. Fernando Tocho, con la conferencia “Medios de comunicación, salud mental y prevención del suicidio”. A las 20 horas, la Lic. Marcela Ojea abordará “Recomendaciones para la comunicación responsable del suicidio”.

El sábado a las 9 horas abrirá la jornada la Lic. Lorena Uribe, quien disertará sobre “Buenas prácticas de la comunicación”. A las 10 horas, la Lic. Andrea Ciliberto presentará “Libertad de expresión y salud mental. Qué pasa cuando no se cumplen las leyes”. Luego, a las 11 horas, la Lic. Lucía Vaccarezza abordará “Medios de comunicación, estereotipos y violencia estética”, y finalmente, a las 12 horas, la Lic. Paula Gigliotti cerrará con la exposición “Noción de cuidados y cuidados en la adolescencia”.

Los principales ejes de trabajo incluyen el abordaje del vínculo entre los medios de comunicación, la salud mental y la prevención del suicidio; las recomendaciones y buenas prácticas para una comunicación responsable que respete la dignidad de las personas; y la reflexión sobre la libertad de expresión y la salud mental, con especial atención a las implicancias que surgen cuando no se cumplen las recomendaciones, en el marco de la Ley Olimpia y la Ley Belén. También se analizarán los estereotipos y la violencia estética en los medios, y se promoverán políticas de cuidado que fortalezcan el compromiso social con la salud mental comunitaria.

Esta iniciativa propone fortalecer el compromiso de los medios de comunicación con la salud mental comunitaria y contribuir a la construcción de mensajes responsables, empáticos y respetuosos de la vida.