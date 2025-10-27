Martin Perez: “Somos muy respetuosos de los resultados y esta elección nos invita a redoblar esfuerzos

Río Grande, 26 de octubre del 2025.- Los referentes de la alianza Defendamos Tierra del Fuego compuesta por 8 fuerzas políticas, brindaron una conferencia de prensa desde el Centro de Cómputos, ubicado en el Centro de Jubilados y Pensionados Ley 144, y allí, reconocieron el triunfo de La Libertad Avanza a la vez que celebraron haberse consolidado como espacio político y una alternativa, al haber obtenido 20 puntos del total de los resultados de esta elección legislativa nacional.

El Dr. Gastón Díaz, Secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, y candidato a Senador por Defendamos Tierra del Fuego, expresó: “En primer lugar nosotros lo que vemos es que nos hemos consolidado como una alternativa, que vino a hacerse cargo de algunas cuestiones que no funcionan en la provincia” y agregó, “hay que reconocer que la Libertad Avanza hizo una elección muy importante a nivel nacional, y nosotros nos vimos atrapados en esa discusión entre dos sellos, que se dio en todo este contexto nacional y estos 20 puntos en la provincia, nos siguen dejando de pie”, se esperanzó Díaz.

Asimismo, aclaro que, “no es una cuestión personal,sino es un proyecto político, y esto continúa, es nuestro primer paso y así lo consolidamos”.

Díaz evito hacer un análisis superfluo de los resultados electorales y aseguró: “Creo que es de mucha responsabilidad ser respetuoso del electorado y nosotros debemos tomarnos nuestro tiempo área analizar esta elección que hizo el pueblo argentino, merece un análisis muy serio, ver que es lo que quiere transmitir el electorado argentino”.

Se mostró conforme con el espacio al que pertenece, que “lo conformamos hace unos 70 días, allá por el 7 de agosto y creo que un resultado como este con 20 puntos en la provincia, nos obliga a repensar hacia donde vamos, cuales son los puntos que debemos fortalecer, desde la escucha al vecino, desde la acción política, es importante, pero es una invitación a repensarlo, y ese mensaje de la ciudadanía hay que respetarlo”.

Por su parte, el Jefe Comunal Martin Perez, dijo: “Quiero agradecer a toda nuestra militancia, quienes trabajaron estos dos meses para consolidar esta propuesta política que es Defendamos Tierra del Fuego, donde observamos un triunfo de la Libertad Avanza en todas las provincias”.

En este marco, Perez sostuvo: “Somos muy respetuosos de los resultados y esta elección nos invita a redoblar esfuerzos, en cuanto al trabajo, a brindar soluciones y respuestas y seguir constituyendo esta alternativa”. Además, agregó: “Vamos a seguir trabajando, trabajando, y trabajando”.

La fragmentación de los espacios nacionales y populares

“Nosotros nos consolidamos como alternativa”, insistió Martin Perez y agregó, “para nosotros puntualmente y si hay un triunfo de la Libertad Avanza a nivel nacional, eso demuestra que hay un rumbo que la gran mayoría de los argentinos han decidido seguir acompañando, primero habrá que ver el análisis a nivel nacional y luego se vera como nosotros seguimos trabajando, desde el trabajo cotidiano que venimos llevando adelante y seguir corrigiendo todo lo que tengamos que corregir a futuro”, dijo el intendente Perez para concluir.