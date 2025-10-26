Martin Perez: «Hoy es un día de reflexión para todos los fueguinos, un día para pensar en el futuro de nuestra provincia»

Rio Grande 26/10/2025.- Tras emitir su voto, Martín Perez llamó a reflexionar sobre el futuro de Tierra del Fuego, agradeció el acompañamiento durante la campaña, y reafirmó su compromiso de seguir defendiendo a la provincia con trabajo, responsabilidad y esperanza.

“Hoy más que nunca necesitamos recuperar la fortaleza que nos permita responder al ataque que sufren nuestros trabajadores: el desempleo en las fábricas, la caída del consumo, la pérdida de oportunidades y el deterioro del comercio local.”

“Esa fortaleza se construye con un proyecto claro, con equipos comprometidos y con un horizonte común», destacó.

El intendente remarcó que los fueguinos “están cansados de los ataques, del abandono y de la improvisación”, y subrayó que “esa realidad tiene que cambiar, y solo va a cambiar con trabajo, compromiso y respeto”.

En ese sentido, sostuvo “la prioridad número uno es Tierra del Fuego. Y no nos podemos mover de ahí.”

Por otro lado, Perez agradeció especialmente a la militancia, al equipo de trabajo y a su familia por el acompañamiento durante la campaña y valoró el afecto recibido de los vecinos y vecinas de toda la provincia.

“Pudimos expresar nuestras ideas y nuestros proyectos con una campaña basada en propuestas que están vinculadas a la realidad que viven las familias fueguinas”, afirmó.

“Agradezco a cada vecino y vecina que nos abrió la puerta de su hogar para charlar, y a los vecinos de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia por el afecto y el respeto.”

Finalmente, remarcó que

“juntos atravesemos los desafíos, enfrentemos a quienes atacan a nuestro lugar en el mundo. Sigamos votando por Tierra del Fuego».