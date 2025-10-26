Martin Perez: «Hoy es un día de reflexión para todos los fueguinos, un día para pensar en el futuro de nuestra provincia»

“Hoy más que nunca necesitamos recuperar la fortaleza que nos permita responder al ataque que sufren nuestros trabajadores: el desempleo en las fábricas, la caída del consumo, la pérdida de oportunidades y el deterioro del comercio local.”
“Esa fortaleza se construye con un proyecto claro, con equipos comprometidos y con un horizonte común», destacó.
El intendente remarcó que los fueguinos “están cansados de los ataques, del abandono y de la improvisación”, y subrayó que “esa realidad tiene que cambiar, y solo va a cambiar con trabajo, compromiso y respeto”.
En ese sentido, sostuvo “la prioridad número uno es Tierra del Fuego. Y no nos podemos mover de ahí.”
Por otro lado, Perez agradeció especialmente a la militancia, al equipo de trabajo y a su familia por el acompañamiento durante la campaña y valoró el afecto recibido de los vecinos y vecinas de toda la provincia.
“Pudimos expresar nuestras ideas y nuestros proyectos con una campaña basada en propuestas que están vinculadas a la realidad que viven las familias fueguinas”, afirmó.
“Agradezco a cada vecino y vecina que nos abrió la puerta de su hogar para charlar, y a los vecinos de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia por el afecto y el respeto.”
Finalmente, remarcó que
“juntos atravesemos los desafíos, enfrentemos a quienes atacan a nuestro lugar en el mundo. Sigamos votando por Tierra del Fuego».