LLEGA LA XXVIII EDICIÓN DE LA FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO CON UNA AMPLIA AGENDA DE ACTIVIDADES

Tierra del Fuego 10/10/2025.- La Secretaría de Cultura del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, ultima los detalles para una nueva edición de la Feria Provincial del Libro que se llevará a cabo en la ciudad de Río Grande los días 10, 11 y 12 de octubre.

En esta oportunidad, el evento se organizó bajo el lema “Corazón de meseta”, en homenaje al cantautor riograndense e impulsor de la Feria, Rubén Baliño.

Sobre esto, la titular de la Editora Cultura Tierra del Fuego, Priscila Vallone, expresó que “nos pone muy contentos llevar adelante una nueva edición, ya que es un espacio fundamental para impulsar y fomentar a la industria editorial de la provincia”.

“Estas acciones remarcan la importancia de contar con una herramienta estatal que incentive la producción dentro del rubro editorial, como lo es la Editora Cultural Tierra del Fuego” agregó.

La Feria Provincial de Libro se desarrollará según el siguiente cronograma:

VIERNES 10

RÍO GRANDE – MUSEO FUEGUINO DE ARTE “NINÍ BERNARDELLO”

Presentación de libros:

16 h. – “Aulas diversificadas”, de Mariana C. Quevedo (educativo)

17 h. – “En eterna patrulla”, de Romina D. Tamburella y Malvina Cabrera (literatura infantil)

18 h. – “Las cuatro estaciones de la vida”, de Raúl Torres (poesía)

19 h. – “Plavo More”, de Silvina Biott (poesía)

20 h. – “Vencedoras/vencidas”, de Belén Ahumada (poesía)

21 h. – “Los bosques bajo el agua”, de Florencia Lobo (poesía)

22 h. – “XO’ON”, de Omar Hirsig (historieta).

USHUAIA – BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

17 h. – Charla «Herramientas del INAMU y Agregadora de Música Argentina» – Bernabé Cantlon – Presidente INAMU

19 h. – «Hisotiras, relatos y el arte de la ficción» – Florencia Etcheves

20 h. – Presentación del libro «Cómo pisar una cascara de banana» de Adrián Lakerman.

SÁBADO 11

RÍO GRANDE – ESCUELA PROVINCIAL N°2

AUDITORIO

16 h. – Publicaciones y Herramientas del INAMU – Bernabé Cantlon – Presidente INAMU

18 h. – «Historias, relatos y el arte de la ficción» – Florencia Etcheves

20 h. – Presentación del libro «Cómo pisar una cascara de banana» de Adrián Lakerman. Modera: Emmanuel Pereyra Baigorria.

GIMNASIO

16 h. -Apertura Feria

19 h. -Inauguración Oficial

20 h.-Presentación musical

Aula infancias

16 a 21 h.- Espacio lúdico abierto

17 h. – Mi cuento en un fanzine – Hada Bernard.

SONORA RESTO BAR (PERITO MORENO 705)

22 h. -Poesía en el bar. Presentación musical de Facundo Agüero + micrófono abierto.

DOMINGO 12

RÍO GRANDE – ESCUELA PROVINCIAL N° 2

AUDITORIO

17 h. – «Cuentos de Malanoche» de Mingo Gutiérrez

18 h.- “Un fulgor distinto”, antología poética de Tanta Ceniza Editora

19 h.- Poesía en las orillas – Mesa de poesía fueguina.

GIMNASIO

16 h.- Apertura Feria

20 h. – Presentación de “Cancionero Fueguino” – Editora Cultural TDF – Facundo Agüero.

AULA INFANCIAS

16 a 21 h.- Espacio lúdico abierto

17 h. -Carámbanos de palabras – Sidney Mann.