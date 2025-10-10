LLEGA LA XXVIII EDICIÓN DE LA FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO CON UNA AMPLIA AGENDA DE ACTIVIDADES

En esta oportunidad, el evento se organizó bajo el lema “Corazón de meseta”, en homenaje al cantautor riograndense e impulsor de la Feria, Rubén Baliño.
Sobre esto, la titular de la Editora Cultura Tierra del Fuego, Priscila Vallone, expresó que “nos pone muy contentos llevar adelante una nueva edición, ya que es un espacio fundamental para impulsar y fomentar a la industria editorial de la provincia”.
“Estas acciones remarcan la importancia de contar con una herramienta estatal que incentive la producción dentro del rubro editorial, como lo es la Editora Cultural Tierra del Fuego” agregó.
La Feria Provincial de Libro se desarrollará según el siguiente cronograma:
VIERNES 10
RÍO GRANDE – MUSEO FUEGUINO DE ARTE “NINÍ BERNARDELLO”
Presentación de libros:
16 h. – “Aulas diversificadas”, de Mariana C. Quevedo (educativo)
17 h. – “En eterna patrulla”, de Romina D. Tamburella y Malvina Cabrera (literatura infantil)
18 h. – “Las cuatro estaciones de la vida”, de Raúl Torres (poesía)
19 h. – “Plavo More”, de Silvina Biott (poesía)
20 h. – “Vencedoras/vencidas”, de Belén Ahumada (poesía)
21 h. – “Los bosques bajo el agua”, de Florencia Lobo (poesía)
22 h. – “XO’ON”, de Omar Hirsig (historieta).
USHUAIA – BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO
17 h. – Charla «Herramientas del INAMU y Agregadora de Música Argentina» – Bernabé Cantlon – Presidente INAMU
19 h. – «Hisotiras, relatos y el arte de la ficción» – Florencia Etcheves
20 h. – Presentación del libro «Cómo pisar una cascara de banana» de Adrián Lakerman.
SÁBADO 11
RÍO GRANDE – ESCUELA PROVINCIAL N°2
AUDITORIO
16 h. – Publicaciones y Herramientas del INAMU – Bernabé Cantlon – Presidente INAMU
18 h. – «Historias, relatos y el arte de la ficción» – Florencia Etcheves
20 h. – Presentación del libro «Cómo pisar una cascara de banana» de Adrián Lakerman. Modera: Emmanuel Pereyra Baigorria.
GIMNASIO
16 h. -Apertura Feria
19 h. -Inauguración Oficial
20 h.-Presentación musical
Aula infancias
16 a 21 h.- Espacio lúdico abierto
17 h. – Mi cuento en un fanzine – Hada Bernard.
SONORA RESTO BAR (PERITO MORENO 705)
22 h. -Poesía en el bar. Presentación musical de Facundo Agüero + micrófono abierto.
DOMINGO 12
RÍO GRANDE – ESCUELA PROVINCIAL N° 2
AUDITORIO
17 h. – «Cuentos de Malanoche» de Mingo Gutiérrez
18 h.- “Un fulgor distinto”, antología poética de Tanta Ceniza Editora
19 h.- Poesía en las orillas – Mesa de poesía fueguina.
GIMNASIO
16 h.- Apertura Feria
20 h. – Presentación de “Cancionero Fueguino” – Editora Cultural TDF – Facundo Agüero.
AULA INFANCIAS
16 a 21 h.- Espacio lúdico abierto
17 h. -Carámbanos de palabras – Sidney Mann.