LIVING EMPRENDEDOR: EL VALOR DE CREAR CON IDENTIDAD FUEGUINA

Rio Grande 15/10/2025.- En el marco de la segunda edición de la Expo Emprender desde el Sur, el Municipio de Río Grande llevó adelante el Primer Encuentro Regional de Emprendedores y Pymes y los Living Emprendedores: Producción local con identidad fueguina, dos propuestas que pusieron en valor la producción fueguina, el trabajo colaborativo y la identidad local.

El Primer Encuentro Regional de Emprendedores y Pymes fue una instancia inédita de vinculación y cooperación entre emprendedoras, emprendedores y pequeñas y medianas empresas de distintas localidades de la región, quienes compartieron experiencias, desafíos y proyectos en un formato de intercambio ágil y participativo.

El objetivo central fue generar sinergias, alianzas y nuevas oportunidades de crecimiento conjunto, fortaleciendo el entramado productivo regional y promoviendo el desarrollo de un ecosistema emprendedor y pyme sustentable y solidario.

A lo largo de la Expo se desarrollaron también los Living Emprendedores, espacios de diálogo y reflexión en torno a la producción local con identidad fueguina, donde diversos referentes compartieron sus trayectorias y la historia detrás de sus proyectos.

Participaron Gin Ghandi (Nicolás Ávila), Deshidratadora de los Ríos (Pablo Ríos), Cervecería Klatue, Hi-ca sal marina (Juan Ponce) —que además realizó la presentación oficial de su nuevo libro “Emprender desde el Sur”, en homenaje a esta Expo—, y se presentó una muestra de la técnica tufting a cargo de Gato Gordo Emprendedor (Federico Bouteria), que invitó a la interacción con el público y destacó la creatividad de la producción local.

Durante la exposición también formaron parte de estos espacios Alfajores del Fagnano (Jesica Villar, Tolhuin) y Chacinados San Andrés (Lola Müller, Río Grande), quienes compartieron sus historias de crecimiento y la pasión que los impulsa a elaborar productos con sello fueguino, resaltando el valor del acompañamiento de la comunidad en cada feria y espacio de comercialización.

Por su parte, Nené Pescados y Mariscos (Héctor Ampuero) y la Cooperativa Avícola Río Grande aportaron su mirada sobre la producción sustentable, el trabajo cooperativo y el compromiso con la soberanía alimentaria desde el territorio, pilares que fortalecen la identidad productiva fueguina.

También se realizó un nuevo Living Emprendedor, con la participación de Meow (Natalia Rodríguez), Lámparas 3D (Lisandro Bianchi) y CJE Emprendedor (Emanuel Rodríguez), quienes compartieron sus experiencias, inspirando al público con sus historias de creatividad, innovación y crecimiento desde la ciudad.

Como cierre, los emprendimientos Le Brule, Puente Viejo y Pastas Donadio compartieron sus experiencias en un último Living cargado de inspiración, donde se puso de relieve el esfuerzo, la pasión y la dedicación de quienes apuestan a crecer desde nuestra ciudad, sin perder su arraigo local.

Cada uno de estos espacios reflejó el espíritu de la Expo: impulsar la producción local, visibilizar el talento fueguino y fortalecer el entramado emprendedor y pyme regional, reafirmando el valor de producir con identidad y compromiso.

La Expo Emprender desde el Sur continúa consolidándose como una propuesta que representa la identidad, el esfuerzo y la comunidad. Un espacio de referencia para la capacitación, la comercialización y la cooperación entre emprendedores y pymes, reafirmando el compromiso del Municipio de Río Grande con el desarrollo productivo, la innovación y la identidad fueguina.