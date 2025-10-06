Las Viejas del Agua: Bautismo, remo, risas y prevención del cáncer de mama

Rio Grande 06/10/2025.- Este domingo 5 de octubre en el Club Náutico Ioshlek-Oten, el grupo de Las Viejas del Agua organizaron una remada a modo de bautismo, que reunió a más de 20 mujeres, en el marco del mes de la prevención del cáncer de mama. Además, dos profesionales médicos brindaron una charla al concluir la actividad en remo y se contó con el apoyo del área de Turismo del Municipio de Río Grande. Acompañaron el evento integrantes de la Prefectura Naval.

En declaraciones a este medio, Natali Vega comentó que, “es una actividad dirigida a concientizar y pensar la salud de las fueguinas, es una actividad en conjunto con Turismo del Municipio de Río Grande, y es una actividad donde abrimos las puertas del Club y conozcan la actividad del kayak. Es un bautismo y siempre se hace en un ambiente seguro y en kayak dobles, frente a la Prefectura Naval”.

También se realizó una charla para prevenir el cáncer el mama que estuvo a cargo de los profesionales médicos, Silvina Tibaldi y Guillermo Giorgetti, “y compartimos una merienda, mates y buscamos que la gente se acerque a la actividad”, dijo Natali.

Acerca de los beneficios de remar en cuanto al cáncer de mama, Natali comentó: “Sabemos que el deporte en general nos habilita a tener mejor estado de animo y físico, esas son condiciones que cualquier deporte permite, el stand up padle (SUP) moviliza toda la zona de brazos y pecho en general, entonces todos los músculos se ven fortalecidos de manera particular que quizás con otros deportes no. La idea es mejorar la calidad de vida en general”y agregó “mejorar la salud mental”, dado que, “la vida en Río Grande es muy a puertas cerradas, entonces es muy linda la comunidad que se arma”.

“La geografía fueguina es aprovechable”

Acerca de otros lugares en los que se puede practicar remo, Natali dijo: “Tenemos el río Grande, siempre tenemos en cuenta las mareas siempre, sobre todo como medida básica en cuanto al clima. Por otro lado, la geografía fueguina, es aprovechable para hacer la actividad, los caminos son difíciles, hay barro, pero el lindo acercarse a esos lugares y poder practicar”.

El 17 y 18 habrá curso de SUP (Stand Up Paddle)

En el marco de la actividad, la integrante de las Viejas del Agua aseguró que en breve: “El Club Náutico ahora que empiezan los días de un poco mas de temperatura, el 17 y 18, hacemos un curso de stand up paddle con un cupo de 10 personas, con 4 instructores y son orientados para iniciarse, conocer el deporte, la persona interesada solo debe inscribirse y pagar la cuota, ese dinero que es para pagar la luz, el gas, renovar equipos, y el Club tiene esa impronta de trabajar para la comunidad”, anunció

En noviembre se realiza el Raid Náutico, y es necesario contar con experiencia de remo, y somos unas 20/30 personas, y vienen personas de Rosario y de Chile, porque es un evento muy importante al ser binacional.