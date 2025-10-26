De acuerdo a lo informado por la Secretaría Electoral de Tierra del Fuego AIAS, el elector no puedo tomar fotografías detrás de la cabina de votación.
Si esto sucede y es advertido por las Autoridades de Mesas y/o fiscales, al ciudadano no se le prohíbe votar.
Una vez emitido el voto, se labrara un acta por parte de las Autoridades de Mesa y fiscales presentes, dejando asentado lo ocurrido, para ser remitido posteriormente a la Junta Electoral Nacional del Distrito, con el resto del material electoral.-
La selfie o foto en el cuarto oscuro esta prohibida y la multa llega a los $75.000
Elecciones legislativas 26/10/2025.- Efectivamente el art 71 inc. g) del Código Electoral Nacional, prohíbe al elector tomar fotografías de la Boleta Única Papel. Esta infracción tiene una sanción pecuniaria de $75.000 pesos.
